Deportes

AJ Styles dice adiós a la lucha libre tras caer ante Gunther en Royal Rumble

Su derrota ante el "General del Ring" marcó el fin de una era en WWE, cerrando una carrera iniciada en 2016 que dejó huella en la lucha libre

Ene. 31, 2026
El mundo de la lucha libre vivió una noche histórica en Royal Rumble, donde AJ Styles disputó el combate más importante de su carrera frente a Gunther, con una condición clara: el perdedor debía retirarse definitivamente. Tras una intensa y física batalla, el "Phenomenal" terminó rindiéndose ante el poder del llamado General del Ring, sellando así su adiós de los cuadriláteros.

Desde los primeros minutos, Gunther impuso su estilo dominante, castigando de manera constante a Styles y llevándolo al límite en múltiples ocasiones. A pesar de ello, AJ demostró por qué es considerado uno de los mejores luchadores de su generación, resistiendo golpes que parecían definitivos y encontrando momentos para equilibrar la contienda.

El público se levantó de sus asientos cuando Styles logró conectar algunas de sus maniobras más emblemáticas, incluyendo un rompepantorrillas, un 450 Splash y el Styles Clash, movimientos que por instantes hicieron pensar que el final podía ser distinto. Sin embargo, Gunther mostró una resistencia implacable y logró sobrevivir a cada intento de cuenta.

Consciente del peligro, el campeón intensificó su ofensiva, atacando sin tregua y obligando incluso a la intervención del árbitro para evitar un desenlace prematuro. Aunque Styles tuvo un último arranque de orgullo y puso en aprietos a su rival, Gunther cerró el combate con una dormilona, forzando la rendición y decretando el final.

TRAYECTORIA Y LEGADO DE AJ STYLES EN LA LUCHA LIBRE PROFESIONAL

AJ Styles debutó en WWE en Royal Rumble 2016, y tras más de una década en la empresa y miles de días sobre el ring, anunció su retiro de la lucha libre profesional. Con esta victoria, Gunther suma otro nombre legendario a su lista, que ya incluye a figuras como Goldberg y John Cena, consolidándose como uno de los luchadores más dominantes de la era moderna.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


