Álvaro Fidalgo en negociaciones para salir del América

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Álvaro Fidalgo no fue convocado por el Club América para el partido contra Necaxa en la jornada 4 del Clausura 2026, debido a que está en negociaciones para dejar el equipo. El mediocampista español fue excluido de la convocatoria mientras se define su futuro, y se le vio en uno de los palcos del Estadio Ciudad de los Deportes.

Fuentes cercanas al jugador indican que Fidalgo está en conversaciones con clubes de LaLiga, siendo el Real Betis el equipo con más interés. Aunque aún no se conocen detalles sobre el avance de las negociaciones, este movimiento se da en un momento crucial del mercado de fichajes.

El contrato de Fidalgo con América vence en diciembre de 2026, lo que pone al club ante la disyuntiva de venderlo ahora para obtener un ingreso o esperar su salida libre al final de su contrato.

??Últimas imágenes de Álvaro Fidalgo con Club América



Llega al fútbol de España...

Con información de @el_historiador_rivero pic.twitter.com/CcULLWKirq — TUDNRadio (@TudnRadio) January 31, 2026

¿SE PERDERÁ PARTICIPACIÓN CON LA SELECCIÓN MEXICANA?

El 2 de febrero, Fidalgo cumplirá cinco años de residencia en México, lo que lo hace elegible para representar a la selección nacional. De concretarse su traspaso a Europa, el jugador podría ser considerado por el Tri para las próximas convocatorias a partir de la Fecha FIFA de marzo.

Desde su llegada a la Liga MX en 2021, Fidalgo ha sido una pieza clave para América, conquistando cinco títulos oficiales, incluyendo el histórico tricampeonato de Liga MX y la Supercopa 2024.

Su experiencia en el futbol español, con pasos por equipos como Sporting de Gijón, Oviedo y Real Madrid, refuerza su perfil internacional.