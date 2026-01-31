  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Álvaro Fidalgo en negociaciones para salir del América

Fuentes cercanas indican que está en conversaciones con clubes de LaLiga, siendo el Real Betis el equipo con más interés.

Ene. 31, 2026
Conquistó cinco títulos con las Águilas.
Conquistó cinco títulos con las Águilas.

Álvaro Fidalgo no fue convocado por el Club América para el partido contra Necaxa en la jornada 4 del Clausura 2026, debido a que está en negociaciones para dejar el equipo. El mediocampista español fue excluido de la convocatoria mientras se define su futuro, y se le vio en uno de los palcos del Estadio Ciudad de los Deportes.

Fuentes cercanas al jugador indican que Fidalgo está en conversaciones con clubes de LaLiga, siendo el Real Betis el equipo con más interés. Aunque aún no se conocen detalles sobre el avance de las negociaciones, este movimiento se da en un momento crucial del mercado de fichajes.

El contrato de Fidalgo con América vence en diciembre de 2026, lo que pone al club ante la disyuntiva de venderlo ahora para obtener un ingreso o esperar su salida libre al final de su contrato.

¿SE PERDERÁ PARTICIPACIÓN CON LA SELECCIÓN MEXICANA?

El 2 de febrero, Fidalgo cumplirá cinco años de residencia en México, lo que lo hace elegible para representar a la selección nacional. De concretarse su traspaso a Europa, el jugador podría ser considerado por el Tri para las próximas convocatorias a partir de la Fecha FIFA de marzo.

Desde su llegada a la Liga MX en 2021, Fidalgo ha sido una pieza clave para América, conquistando cinco títulos oficiales, incluyendo el histórico tricampeonato de Liga MX y la Supercopa 2024.

Su experiencia en el futbol español, con pasos por equipos como Sporting de Gijón, Oviedo y Real Madrid, refuerza su perfil internacional.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
AJ Styles dice adiós a la lucha libre tras caer ante Gunther en Royal Rumble
Deportes

AJ Styles dice adiós a la lucha libre tras caer ante Gunther en Royal Rumble

Enero 31, 2026

Su derrota ante el "General del Ring" marcó el fin de una era en WWE, cerrando una carrera iniciada en 2016 que dejó huella en la lucha libre

¿Seahawks serán puestos a la venta tras el Super Bowl 60? Esto es lo que se sabe
Deportes

¿Seahawks serán puestos a la venta tras el Super Bowl 60? Esto es lo que se sabe

Enero 31, 2026

A tan solo unos días del Super Bowl 2026, surgió el rumor de que el equipo de Seattle estaría a la venta tras finalizar el evento deportivo

Vuelve el beisbol al "Ciclón" Echeverría de Navojoa
Deportes

Vuelve el beisbol al "Ciclón" Echeverría de Navojoa

Enero 30, 2026

Luis Alfonso "Cochito" Cruz, extendió la invitación a la afición para sumarse a una jornada que tendrá lugar este sábado 31 de enero