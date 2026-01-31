Allan Saint-Maximin deja al América tras denunciar racismo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las Águilas del América consiguieron este sábado su primera victoria del Clausura 2026 de la Liga MX, en un día en el que también confirmaron la salida de uno del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien recientemente denunció actos de racismo contra su hijo.

El conjunto azulcrema venció 2-0 al Necaxa en la jornada 4, un resultado clave no solo por los tres puntos, sino porque significó el fin de una prolongada sequía goleadora.

El último tanto del América en Liga MX se había registrado en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, por lo que el triunfo representó un alivio deportivo. Con este resultado, tras dos empates y una derrota, el equipo ascendió hasta el octavo lugar de la tabla.

¡Nuestra ventaja aumentó con el gol de Víctor Dávila! pic.twitter.com/oMNRnblFdQ — Club América (@ClubAmerica) January 31, 2026

SE VA SAINT-MAXIMIN

Horas después del encuentro, el club anunció oficialmente la salida de Saint-Maximin a través de redes sociales, agradeciéndole su paso por la institución y deseándole éxito en el futuro.

La decisión se dio en medio del contexto generado por el mensaje del futbolista en Instagram, donde condenó el racismo y aseguró que la protección de su familia es su máxima prioridad.

Aunque el América no ha confirmado que esta situación haya sido la causa directa de su salida, el momento en que ocurrió ha generado múltiples interpretaciones.

ASÍ FUE SU PASO POR AMÉRICA

El francés disputó 16 partidos de Liga MX, acumuló 808 minutos, con tres goles y dos asistencias.

En el actual torneo apenas jugó dos encuentros sin marcar. Desde su llegada, compitió por la titularidad en el extremo izquierdo con Brian Rodríguez, quien recientemente firmó una actuación destacada y apunta a ocupar el lugar que deja el europeo.