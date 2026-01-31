  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 31 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Allan Saint-Maximin deja al América tras denunciar racismo

Las Águilas consiguieron este sábado su primera victoria en el Clausura 2026

Ene. 31, 2026
El francés había publicado días antes un mensaje asegurando que su prioridad es la seguridad de su familia.
El francés había publicado días antes un mensaje asegurando que su prioridad es la seguridad de su familia.

Las Águilas del América consiguieron este sábado su primera victoria del Clausura 2026 de la Liga MX, en un día en el que también confirmaron la salida de uno del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien recientemente denunció actos de racismo contra su hijo.

El conjunto azulcrema venció 2-0 al Necaxa en la jornada 4, un resultado clave no solo por los tres puntos, sino porque significó el fin de una prolongada sequía goleadora.

El último tanto del América en Liga MX se había registrado en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, por lo que el triunfo representó un alivio deportivo. Con este resultado, tras dos empates y una derrota, el equipo ascendió hasta el octavo lugar de la tabla.

SE VA SAINT-MAXIMIN

Horas después del encuentro, el club anunció oficialmente la salida de Saint-Maximin a través de redes sociales, agradeciéndole su paso por la institución y deseándole éxito en el futuro.

La decisión se dio en medio del contexto generado por el mensaje del futbolista en Instagram, donde condenó el racismo y aseguró que la protección de su familia es su máxima prioridad.

Aunque el América no ha confirmado que esta situación haya sido la causa directa de su salida, el momento en que ocurrió ha generado múltiples interpretaciones.

imagen-cuerpo

ASÍ FUE SU PASO POR AMÉRICA

El francés disputó 16 partidos de Liga MX, acumuló 808 minutos, con tres goles y dos asistencias.

En el actual torneo apenas jugó dos encuentros sin marcar. Desde su llegada, compitió por la titularidad en el extremo izquierdo con Brian Rodríguez, quien recientemente firmó una actuación destacada y apunta a ocupar el lugar que deja el europeo.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Chivas no suelta la cima del Clausura 2026; vence 3-2 a San Luis
Deportes

Chivas no suelta la cima del Clausura 2026; vence 3-2 a San Luis

Enero 31, 2026

El equipo de Guadalajara, ahora con uniforme azul, ha ganado los cuatro primeros partidos del torneo

Álvaro Fidalgo en negociaciones para salir del América
Deportes

Álvaro Fidalgo en negociaciones para salir del América

Enero 31, 2026

Fuentes cercanas indican que está en conversaciones con clubes de LaLiga, siendo el Real Betis el equipo con más interés.

AJ Styles dice adiós a la lucha libre tras caer ante Gunther en Royal Rumble
Deportes

AJ Styles dice adiós a la lucha libre tras caer ante Gunther en Royal Rumble

Enero 31, 2026

Su derrota ante el “General del Ring” marcó el fin de una era en WWE, cerrando una carrera iniciada en 2016 que dejó huella en la lucha libre