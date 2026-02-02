  • 24° C
Deportes

República Dominicana llega a dos victorias en SDC 2026

Vence a Puerto Rico 5-3 al arrancar el segundo día de actividades del torneo

Feb. 02, 2026
El segundo partido de este día será entre México Rojo y Panamá.
República Dominicana dio un paso firme hacia la clasificación al arribar a un par de victorias en igual número de juegos dentro de la Serie del Caribe Guadalajara 2026.

El equipo dominicano saltó al terreno de juego decidido a mantener su buen arranque, luego de vencer a México Rojo en la inauguración por marcador de 5-4, y ahora superó a Puerto Rico con pizarra de 5-3.

Con la derrota, Puerto Rico emparejó sus números con una victoria y una derrota en el certamen.

República Dominicana pisó primero el pentágono en la parte baja de la primera entrada al anotar tres carreras. Sumó una más a su ventaja en la parte baja de la segunda entrada, mientras que la quinta carrera llegó en la parte baja del quinto episodio, cerrando ahí toda su producción ofensiva.

Puerto Rico intentó reaccionar y logró anotar tres carreras en la parte alta de la sexta entrada, pero no le alcanzó para completar la remontada y pelear por la victoria.

El encuentro concluyó con una gran jugada defensiva en la tercera base, que decretó la segunda victoria de los dominicanos en el torneo.

imagen-cuerpo

LANZADORES DEL PARTIDO

Enny Romero, abridor de República Dominicana, se acreditó la victoria al lanzar las cinco entradas reglamentarias. Posteriormente desfilaron cinco lanzadores más, entre ellos Jimmy Cordero, quien se quedó con el salvamento.

Por Puerto Rico abrió y cargó con la derrota Daryl Thompson, quien permitió tres carreras y fue auxiliado por seis lanzadores más.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

