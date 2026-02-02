República Dominicana llega a dos victorias en SDC 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

República Dominicana dio un paso firme hacia la clasificación al arribar a un par de victorias en igual número de juegos dentro de la Serie del Caribe Guadalajara 2026.

El equipo dominicano saltó al terreno de juego decidido a mantener su buen arranque, luego de vencer a México Rojo en la inauguración por marcador de 5-4, y ahora superó a Puerto Rico con pizarra de 5-3.

Con la derrota, Puerto Rico emparejó sus números con una victoria y una derrota en el certamen.

República Dominicana pisó primero el pentágono en la parte baja de la primera entrada al anotar tres carreras. Sumó una más a su ventaja en la parte baja de la segunda entrada, mientras que la quinta carrera llegó en la parte baja del quinto episodio, cerrando ahí toda su producción ofensiva.

Puerto Rico intentó reaccionar y logró anotar tres carreras en la parte alta de la sexta entrada, pero no le alcanzó para completar la remontada y pelear por la victoria.

El encuentro concluyó con una gran jugada defensiva en la tercera base, que decretó la segunda victoria de los dominicanos en el torneo.

LANZADORES DEL PARTIDO

Enny Romero, abridor de República Dominicana, se acreditó la victoria al lanzar las cinco entradas reglamentarias. Posteriormente desfilaron cinco lanzadores más, entre ellos Jimmy Cordero, quien se quedó con el salvamento.

Por Puerto Rico abrió y cargó con la derrota Daryl Thompson, quien permitió tres carreras y fue auxiliado por seis lanzadores más.