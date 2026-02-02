VIDEO | Bomba impacta cerca del portero Emil Audero en partido de Inter vs Cremonese

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un hecho grave se vivió en el arranque del segundo tiempo del partido entre Inter y Cremonese, correspondiente a la fecha 23 de la Serie A 2025-2026.

A los 50 minutos de juego, una bomba de estruendo lanzada desde la parcialidad del Inter cayó dentro del campo y explotó a escasos centímetros del arquero de Cremonese, Emil Audero, quien se desplomó inmediatamente tras la detonación.

La explosión provocó momentos de tensión en el estadio. Audero permaneció tendido durante varios minutos, visiblemente afectado por el estruendo, con molestias en los oídos y una leve quemadura en la parte externa de su pierna derecha, situación que fue informada al árbitro del encuentro.

La rápida reacción de sus compañeros y de los futbolistas del Inter permitió que el arquero recibiera asistencia médica de inmediato.

CUESTIONAN SEGURIDAD EN ESTADIOS

En medio del caos, Lautaro Martínez y el entrenador Cristian Chivu se acercaron al sector de los hinchas nerazzurri para pedir calma y evitar que el episodio derivara en incidentes mayores.

Tras aproximadamente dos minutos de interrupción y luego de ser evaluado por el cuerpo médico de Cremonese, Audero logró reincorporarse y el partido continuó con normalidad.

El suceso volvió a poner en foco la seguridad en los estadios del futbol italiano y el comportamiento de las hinchadas, un tema recurrente que preocupa a las autoridades de la Serie A.

This is the scary moment @Inter's match at @USCremonese is halted after home 'keeper Emil Audero is hit by a flare | Full H/L https://t.co/6bEAiJZ2pf pic.twitter.com/CQNYbqhkPa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) February 2, 2026

¿FUE AGRESIÓN AL ARQUERO?

El hecho tuvo además un tinte particular pues Emil Audero es exjugador del Inter, club en el que militó durante la temporada 2023-24, disputando partidos de Serie A, Copa Italia y Liga de Campeones.

El arquero, que decidió representar a la selección de Indonesia, tuvo pasos recientes por Como 1907, dirigido por Cesc Fàbregas, y por Palermo en la Serie B. A lo largo de su carrera también defendió los colores de Juventus, Venezia y Sampdoria.