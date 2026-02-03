México Rojo blanquea a Puerto Rico 3-0 y se acerca a semifinales en la Serie del Caribe

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

México Rojo dio un golpe de autoridad en la Serie del Caribe 2026 al vencer 3-0 a Puerto Rico en el Estadio Panamericano, resultado que coloca a los Charros con marca de 2-1 y muy cerca de asegurar su boleto a las semifinales del torneo.

El equipo mexicano tomó ventaja desde la primera entrada y nunca soltó el control del encuentro, apoyado en una sobresaliente actuación del abridor Luis Miranda y una ofensiva precisa encabezada por Michael Wielansky.

El ataque tricolor se hizo presente de inmediato. Billy Hamilton abrió el juego con sencillo y cruzó el plato tras un error defensivo provocado por un batazo de Wielansky, lo que adelantó a México en el marcador y marcó el tono del duelo.

La diferencia aumentó en la tercera entrada cuando Julián Ornelas se embasó con imparable y nuevamente Wielansky respondió, esta vez con un extrabase al jardín izquierdo que impulsó la segunda carrera. Puerto Rico no logró reaccionar ante el daño temprano.

El marcador final se selló en la quinta entrada. Ornelas volvió a conectar de hit y Wielansky produjo su segunda carrera de la noche con sencillo al jardín central, confirmándose como una de las figuras ofensivas del encuentro.

GRAN SALIDA DE LUIS MIRANDA

Desde la lomita, Luis Miranda fue clave para la blanqueada. El derecho lanzó seis entradas, permitió apenas dos imparables, ponchó a cinco rivales y mostró un control efectivo a lo largo de sus 77 lanzamientos. Puerto Rico nunca pudo descifrar su pitcheo.

El bullpen mexicano mantuvo la ventaja intacta. Gerardo Reyes retiró la séptima sin daño, Matt Foster superó una octava entrada con tráfico en las bases y Trevor Clifton cerró el juego en la novena para asegurar el out 27 y completar la blanqueada.

La mejor oportunidad ofensiva de los boricuas llegó en la quinta baja, cuando Juan Centeno conectó de hit y Emmanuel Rivera recibió base por bolas, pero un doble play terminó con la amenaza. Puerto Rico quedó con récord de 1-2 en el certamen.