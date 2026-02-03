Cristiano Ronaldo podría salir del Al Nassr tras tensiones con el fondo saudí

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita siguen creciendo y podrían impactar en su continuidad en el Al Nassr.

Ayer 2 de febrero, el delantero portugués no fue convocado para el triunfo ante Al Riyadh, y la ausencia no fue por una lesión ni descanso, sino por un desacuerdo frontal con la política deportiva del fondo.

El periodista Fabrizio Romano aseguró que se trató de una postura tajante del jugador. Ronaldo podría no estar conforme con la forma en que el PIF, propietario también de Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad, gestiona los fichajes y el equilibrio competitivo de la liga.

EL FICHAJE DE BENZEMA, PUNTO DE QUIEBRE

Según el diario portugués Record, la gota que está derramando el vaso es el traspaso de Karim Benzema desde Al Ittihad al Al Hilal, actual líder del campeonato. La llegada del Balón de Oro 2022 reforzó a un rival directo en un momento decisivo de la temporada, cuando Al Nassr se mantiene segundo, a solo un punto de la cima.

Desde el entorno de Cristiano este movimiento se interpreta como una señal de trato desigual.

La percepción es que Al Hilal ha sido priorizado en la incorporación de figuras, mientras que Al Nassr ha visto limitadas sus opciones para potenciar el plantel y competir en igualdad de condiciones por el título.

¿SALIDA EN EL MERCADO DE VERANO?

De acuerdo con Record, Cristiano Ronaldo ya estaría considerando abandonar la Saudi Pro League en el próximo mercado de verano. El atacante siente que su impacto fue clave para la visibilidad global del futbol saudí y para la candidatura del país rumbo al Mundial de 2034.

Aunque su contrato con Al Nassr se extiende hasta 2027 y ronda los 200 millones de euros anuales, existe una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones.

Esto abre la puerta a distintos escenarios, con opciones que incluirían la MLS o incluso un regreso al futbol europeo, en medio de una relación cada vez más tensa con la cúpula del proyecto saudí.