  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Cristiano Ronaldo podría salir del Al Nassr tras tensiones con el fondo saudí

El delantero portugués no fue convocado para el triunfo ante Al Riyadh, y la ausencia no fue por una lesión ni descanso

Feb. 03, 2026
Oficialmente su contrato termina hasta 2027.
Oficialmente su contrato termina hasta 2027.

Las diferencias entre Cristiano Ronaldo y el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita siguen creciendo y podrían impactar en su continuidad en el Al Nassr.

Ayer 2 de febrero, el delantero portugués no fue convocado para el triunfo ante Al Riyadh, y la ausencia no fue por una lesión ni descanso, sino por un desacuerdo frontal con la política deportiva del fondo.

El periodista Fabrizio Romano aseguró que se trató de una postura tajante del jugador. Ronaldo podría no estar conforme con la forma en que el PIF, propietario también de Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad, gestiona los fichajes y el equilibrio competitivo de la liga.

EL FICHAJE DE BENZEMA, PUNTO DE QUIEBRE

Según el diario portugués Record, la gota que está derramando el vaso es  el traspaso de Karim Benzema desde Al Ittihad al Al Hilal, actual líder del campeonato. La llegada del Balón de Oro 2022 reforzó a un rival directo en un momento decisivo de la temporada, cuando Al Nassr se mantiene segundo, a solo un punto de la cima.

Desde el entorno de Cristiano este movimiento se interpreta como una señal de trato desigual.

La percepción es que Al Hilal ha sido priorizado en la incorporación de figuras, mientras que Al Nassr ha visto limitadas sus opciones para potenciar el plantel y competir en igualdad de condiciones por el título.

imagen-cuerpo

¿SALIDA EN EL MERCADO DE VERANO?

De acuerdo con Record, Cristiano Ronaldo ya estaría considerando abandonar la Saudi Pro League en el próximo mercado de verano. El atacante siente que su impacto fue clave para la visibilidad global del futbol saudí y para la candidatura del país rumbo al Mundial de 2034.

Aunque su contrato con Al Nassr se extiende hasta 2027 y ronda los 200 millones de euros anuales, existe una cláusula de rescisión cercana a los 50 millones.

Esto abre la puerta a distintos escenarios, con opciones que incluirían la MLS o incluso un regreso al futbol europeo, en medio de una relación cada vez más tensa con la cúpula del proyecto saudí.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Apretada victoria de México Verde sobre Panamá
Deportes

Apretada victoria de México Verde sobre Panamá

Febrero 03, 2026

Gran labor de Odrisamer Despaigne en el montículo y Rodolfo Amador con el bat guiaron a los verdes a la victoria

México Rojo apalea a Panamá por 11-4
Deportes

México Rojo apalea a Panamá por 11-4

Febrero 02, 2026

Charros de Jalisco consiguió su primera victoria en la Serie del Caribe 2026

VIDEO | Bomba impacta cerca del portero Emil Audero en partido de Inter vs Cremonese
Deportes

VIDEO | Bomba impacta cerca del portero Emil Audero en partido de Inter vs Cremonese

Febrero 02, 2026

El suceso volvió a poner en foco la seguridad en los estadios del futbol italiano y el comportamiento de las hinchadas