República Dominicana sigue invicto luego de pasar un susto ante Panamá

Tremendo susto pasó el equipo dominicano y quedó comprobado que no hay enemigo pequeño. Panamá jugó de tú a tú ante los quisqueyanos y estuvo muy cerca de dar la sorpresa.

El partido culminó con marcador de 16-15 en un encuentro que se alargó más de lo contemplado. Fue un auténtico duelo de batazos en el Panamericano de Guadalajara, que agradó a ambas porras, las cuales disfrutaron al máximo este emocionante encuentro.

Panamá abrió el marcador al anotar un par de carreras en la parte alta de la segunda entrada, pero República Dominicana mostró su poder ofensivo y fabricó cinco carreras para tomar el comando del partido.

La novena panameña no bajó los brazos y empató el marcador al anotar tres carreras en la parte alta de la tercera entrada. Sin embargo, los dominicanos volvieron a tomar ventaja con un par de anotaciones en la cuarta entrada baja.

PRODUCTIVA TERCERA ALTA PARA PANAMÁ



Con estos batazos, ahora hay juego nuevo en el Estadio Panamericano



3? 5-5 pic.twitter.com/Ndap79jlA7 — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 4, 2026

UN RALLY DE DOMINICANA EN LA QUINTA ENTRADA

Panamá se acercó con una carrera en la parte alta de la quinta entrada, pero en el cierre del episodio Dominicana se despegó con un rally de cinco carreras para aumentar su ventaja a 12-6.

La sexta entrada alta trajo noticias favorables para Panamá, al timbrar en seis ocasiones y empatar el marcador a 12 carreras. No obstante, los quisqueyanos respondieron con dos anotaciones en la parte baja y retomaron la ventaja 14-12.

De nuevo Panamá empató el encuentro al anotar dos carreras en la parte alta de la séptima entrada. Así llegaron a la octava baja, donde República Dominicana anotó en par de ocasiones para colocar el marcador 16-14.

En la novena alta, Panamá puso el partido en suspenso al anotar una carrera y acercarse 16-15. Finalmente, el juego terminó con un rodado a tercera base, dejando el empate en tercera y sellando la victoria dominicana