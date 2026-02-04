  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

México Rojo domina a México Verde y clasifica a semifinales

Con la victoria, llegó a tres triunfos y, junto a República Dominicana, espera rival

Feb. 04, 2026
República Dominicana es el otro equipo que espera rival en la siguiente ronda.
República Dominicana es el otro equipo que espera rival en la siguiente ronda.

El equipo de Charros de Jalisco, representante de México Rojo, venció al representativo de México Verde, conformado por los Tomateros de Culiacán, y mantuvo la hegemonía, ya que Charros también se impuso a Tomateros en cuatro juegos durante la final de la Liga Mexicana del Pacífico.

La victoria de México Rojo fue por marcador de 4-2. Con este triunfo, México Rojo alcanzó marca de 3-1 y aseguró su clasificación a las semifinales, a la espera de rival. Por su parte, México Verde se quedó con récord de 1-2, dejando en suspenso su pase a la siguiente ronda.

Pasaron 52 años para que dos equipos mexicanos se enfrentaran en una Serie del Caribe. La ocasión anterior fue en 1974, cuando Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón se midieron en Hermosillo, Sonora. Venados representó a la LMP como campeón, mientras que Yaquis arribó como subcampeón, luego de que Venezuela se retirara del certamen por una huelga de peloteros.

Ambos equipos salieron agresivos desde el inicio y fue México Verde el que anotó primero, timbrando carrera de manera inmediata. Sin embargo, en el cierre de la primera entrada, México Rojo respondió y empató el encuentro 1-1 al anotar sobre la serpentina del cajemense Faustino Carrera.

Posteriormente, Reynaldo Rodríguez puso en ventaja a México Rojo 2-1 con panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo. En la parte alta de la tercera entrada, Allen Córdoba empató el marcador 2-2.

RONALD MEDRANO SE LESIONA

Un momento triste se vivió en el terreno de juego cuando Ronald Medrano tuvo que salir lesionado de la rodilla y fue cargado por sus compañeros, dejando el juego empatado. La tercera carrera de México Rojo llegó en la parte baja de la quinta entrada por wild pitch para tomar ventaja de 3-2.

México Rojo aumentó la ventaja en la séptima entrada baja para colocar el marcador final 4-2. Por México Rojo abrió Ronald Medrano, quien también salió lesionado, ahora del tobillo. Su lugar fue tomado por César Gómez, y posteriormente desfilaron cuatro lanzadores más, entre ellos Luis Márquez, quien se adjudicó la victoria, y Matt Foster, que se quedó con el salvamento.

Por México Verde, Faustino Carrera lanzó cuatro entradas y un tercio, aceptó tres carreras y cargó con la derrota, siendo auxiliado por cuatro relevistas más.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Isaac Paredes firma con Astros de Houston, pero se queda fuera del Clásico Mundial de Beisbol
Deportes

Isaac Paredes firma con Astros de Houston, pero se queda fuera del Clásico Mundial de Beisbol

Febrero 04, 2026

Su ausencia se suma a las de José Altuve y Carlos Correa, quienes tampoco recibieron permiso para representar a sus selecciones

República Dominicana sigue invicto luego de pasar un susto ante Panamá
Deportes

República Dominicana sigue invicto luego de pasar un susto ante Panamá

Febrero 04, 2026

16-15 terminaron ganando los quisqueyanos tras sumar dos carreras en la octava entrada y romper el empate

Terence Crawford explica su retiro tras vencer a Canelo: "No voy a entregar mi salud"
Deportes

Terence Crawford explica su retiro tras vencer a Canelo: "No voy a entregar mi salud"

Febrero 04, 2026

Tras vencer al boxeador mexicano lejos de buscar nuevas defensas o combates lucrativos, el estadounidense optó por cerrar su carrera en la cima