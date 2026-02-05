México Verde logra remontada ante República Dominicana y volverá a enfrentarlo en Semifinales

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

México Verde protagonizó una de las remontadas más espectaculares de la Serie del Caribe al vencer 10-7 a República Dominicana en el cierre de la primera ronda, en un duelo que parecía definido hasta la recta final. Un explosivo rally en la octava entrada cambió por completo el rumbo del encuentro y envió un claro mensaje rumbo a las semifinales.

El conjunto dominicano tomó ventaja desde el primer episodio con un doble de Sócrates Brito que impulsó a Gustavo Núñez y Marco Hernández para el 2-0 inicial. La ofensiva de los Leones del Escogido mantuvo la presión y controló el ritmo del partido durante gran parte del juego.

México Verde respondió en la tercera entrada con un cuadrangular de Allen Córdoba por el jardín izquierdo, llevándose por delante a Carlos Sepúlveda para recortar la desventaja. Sin embargo, República Dominicana volvió a despegar en la cuarta con un jonrón de Franchy Cordero, quien más tarde ampliaría la diferencia con su segundo vuelacercas del juego en la sexta entrada. Jimmy Paredes se sumó al ataque con otro cuadrangular consecutivo que colocó el marcador 6-2.

ASÍ FUE LA REMONTADA

Cuando el panorama lucía complicado, México Verde comenzó a reaccionar. En la sexta baja, un sencillo de Carlos Sepúlveda permitió la anotación de Luis Verdugo, aunque los dominicanos lograron mantener una ventaja de tres carreras al llegar al octavo inning.

La historia cambió en esa entrada cuando Sepúlveda abrió con triple y Rodolfo Amador produjo una carrera con sencillo. Luego, Yadir Drake conectó imparable que, combinado con un error defensivo, impulsó dos carreras para empatar el encuentro. El golpe anímico fue inmediato.

Joey Meneses elevó de sacrificio para darle la ventaja a México Verde y, minutos después, Estevan Florial sentenció el partido con un jonrón de dos carreras por el jardín derecho, sellando el definitivo 10-7.

Con esta victoria, México Verde cerró la fase inicial en gran forma y dejó servido el escenario para un nuevo choque ante República Dominicana, cuando ambos equipos se enfrenten nuevamente este viernes 6 de febrero en las semifinales de la Serie del Caribe.