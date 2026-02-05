Este será el calendario mexicano en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Selección Mexicana de Beisbol dio a conocer de manera oficial la lista de 30 peloteros que representarán al país en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El roster combina experiencia de Grandes Ligas, presencia del beisbol mexicano y talento que milita en ligas internacionales, con el objetivo de competir al más alto nivel en el torneo.

La presentación estuvo a cargo del gerente general Rodrigo López y del manager Benjamín Gil, quienes comenzaron a trazar el camino rumbo a la justa mundialista, a la espera de que se definan las restricciones que impondrá Major League Baseball, especialmente para el manejo de los lanzadores.

UN EQUIPO CON FUERTE BASE DE GRANDES LIGAS

La convocatoria destaca por la inclusión de peloteros consolidados en MLB, entre ellos los hermanos Luis y Ramón Urías, además de figuras ofensivas como Randy Arozarena, Jarren Duran y Alejandro Kirk. A esta base se suman jugadores que militan en la Liga Mexicana de Beisbol y en ligas asiáticas, lo que aporta variedad y profundidad al plantel.

ROSTER COMPLETO DE MÉXICO PARA EL CLÁSICO MUNDIAL 2026

Catchers

Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays)

Alexis Wilson (Tigres de Quintana Roo)

Infielders

Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays)

Nick Gonzales (Pittsburgh Pirates)

Joey Meneses (Oakland Athletics)

Joey Ortiz (Milwaukee Brewers)

Jared Serna (Miami Marlins)

Rowdy Téllez (Agente Libre)

Ramón Urías (Agente Libre)

Luis Urías (Agente Libre)

Jardineros

Jarren Duran (Boston Red Sox)

Randy Arozarena (Seattle Mariners)

(Seattle Mariners) Alek Thomas (Arizona Diamondbacks)

Julián Ornelas (Diablos Rojos del México)

(Diablos Rojos del México) Alejandro Osuna (Texas Rangers)

Pitchers

Taj Bradley (Minnesota Twins)

Alex Carrillo (New York Mets)

Jesús Cruz (Agente Libre)

Daniel Duarte (New York Mets)

Robert García (Texas Rangers)

Luis Gastélum (St. Louis Cardinals)

José Urquidy (Agente Libre)

Andrés Muñoz (Seattle Mariners)

Samuel Natera (Los Angeles Angels)

Alexander Armenta (SoftBank Hawks)

Javier Assad (Chicago Cubs)

Brennan Bernardino (Colorado Rockies)

Gerardo Reyes (Diablos Rojos del México)

Taijuan Walker (Philadelphia Phillies)

Victor Vodnik (Colorado Rockies)

Cuerpo técnico

Benjamín Gil, manager

Vinicio Castilla, coach de banca

PENDIENTES LAS REGLAS PARA LOS PITCHERS

Rodrigo López explicó que aún no se han definido de manera oficial las restricciones que MLB impondrá a los jugadores participantes, particularmente a los lanzadores. Habitualmente, este tipo de torneos contempla límites de pitcheos por juego, lo que será clave para la administración del cuerpo de pitcheo durante la fase de grupos.

LAS AUSENCIAS QUE MARCARON LA CONVOCATORIA

La baja más llamativa del roster es la del tercera base hermosillense Isaac Paredes, actual jugador de los Astros de Houston. Su ausencia se debe a que su seguro no cubría la participación en el Clásico Mundial, lo que impidió otorgarle el permiso correspondiente.

Paredes se suma a otros nombres de peso que tampoco estarán presentes, como José Altuve y Carlos Correa.

OTROS JUGADORES QUE NO FUERON INCLUIDOS

También sorprendió la ausencia del zurdo Marcelo Martínez, quien en 2024 y 2025 ganó 13 juegos en cada temporada con el equipo de Rakuten en la liga de Taiwán. Asimismo, quedaron fuera ligamayoristas como el jardinero Alex Verdugo y el receptor José Treviño.

SORPRESAS Y CARAS NUEVAS EN EL EQUIPO

Entre las novedades del roster aparece Julián Ornelas, jugador de los Diablos Rojos del México y MVP de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco. Además, se integran nombres que no estaban en el radar de muchos aficionados, como los infielders Nick Gonzales y Joey Ortiz, así como los pitchers Victor Vodnik y Taj Bradley.

CALENDARIO DE MÉXICO EN LA FASE DE GRUPOS

México competirá en el Grupo B, cuyos encuentros se disputarán en el Daikin Park de Houston, casa de los Astros. El calendario quedó establecido de la siguiente manera: