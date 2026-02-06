Livia Brito es vinculada a proceso por falsedad de declaraciones contra el fotógrafo Ernesto Zepeda

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El conflicto legal entre Livia Brito con el fotógrafo Ernesto Zepeda avanza y cambia el curso de este caso, tras una reciente resolución judicial que vuelve a colocar a la actriz en el centro de la polémica.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, un magistrado determinó que existen elementos suficientes para que continúe la investigación en contra de la intérprete por el delito de falsedad de declaraciones, lo que derivó en su vinculación formal a proceso.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, se lee en una publicación compartida en la red social X.

VINCULAN a PROCESO a LIVIA BRITO @liviabritoof

Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones.

Desde 2024 el paparazzi Zepeda, y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron, luego de q mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo. pic.twitter.com/g4kkmrDyfH — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 6, 2026

¿CUÁL ES EL CONFLICTO ENTRE LIVIA BRITO Y ERNESTO ZEPEDA?

La controversia tiene su origen en el altercado ocurrido en 2020 en Cancún, cuando Ernesto Zepeda captó imágenes de Livia Brito sin su consentimiento.

En ese momento, la actriz denunció invasión a su privacidad; sin embargo, el fotógrafo respondió con una demanda por daño moral y lesiones, asegurando haber sido agredido físicamente. A partir de ese episodio, se abrieron procesos legales paralelos y la cámara utilizada quedó bajo resguardo de las autoridades.

En marzo de 2023, un juez dictó sentencia en el ámbito civil, ordenando a Livia Brito y a su entonces pareja el pago de una indemnización superior al millón de pesos por daño moral.

La actriz impugnó la resolución, lo que llevó el caso a instancias superiores hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En junio de 2025, la SCJN confirmó la sentencia y ratificó la indemnización a favor de Ernesto Zepeda. Esto ocurrió semanas después de que Brito informara públicamente que el máximo tribunal había admitido un amparo en revisión.

En ese momento, la actriz aseguró que buscaba proteger su derecho a la privacidad y a la propia imagen. Desde entonces, no se había reportado mayor avance en el caso hasta la reciente vinculación a proceso por falsedad de declaraciones.