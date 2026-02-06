  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Livia Brito es vinculada a proceso por falsedad de declaraciones contra el fotógrafo Ernesto Zepeda

La actriz habría denunciado al paparazzi por invasión a su privacidad, tras un altercado ocurrido en 2020, cuando fue fotografiada con su pareja

Feb. 06, 2026
Livia Brito es vinculada a proceso por falsedad de declaraciones contra el fotógrafo Ernesto Zepeda

El conflicto legal entre Livia Brito con el fotógrafo Ernesto Zepeda avanza y cambia el curso de este caso, tras una reciente resolución judicial que vuelve a colocar a la actriz en el centro de la polémica.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, un magistrado determinó que existen elementos suficientes para que continúe la investigación en contra de la intérprete por el delito de falsedad de declaraciones, lo que derivó en su vinculación formal a proceso.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, se lee en una publicación compartida en la red social X.

¿CUÁL ES EL CONFLICTO ENTRE LIVIA BRITO Y ERNESTO ZEPEDA?

La controversia tiene su origen en el altercado ocurrido en 2020 en Cancún, cuando Ernesto Zepeda captó imágenes de Livia Brito sin su consentimiento.

En ese momento, la actriz denunció invasión a su privacidad; sin embargo, el fotógrafo respondió con una demanda por daño moral y lesiones, asegurando haber sido agredido físicamente. A partir de ese episodio, se abrieron procesos legales paralelos y la cámara utilizada quedó bajo resguardo de las autoridades.

En marzo de 2023, un juez dictó sentencia en el ámbito civil, ordenando a Livia Brito y a su entonces pareja el pago de una indemnización superior al millón de pesos por daño moral.

La actriz impugnó la resolución, lo que llevó el caso a instancias superiores hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En junio de 2025, la SCJN confirmó la sentencia y ratificó la indemnización a favor de Ernesto Zepeda. Esto ocurrió semanas después de que Brito informara públicamente que el máximo tribunal había admitido un amparo en revisión.

En ese momento, la actriz aseguró que buscaba proteger su derecho a la privacidad y a la propia imagen. Desde entonces, no se había reportado mayor avance en el caso hasta la reciente vinculación a proceso por falsedad de declaraciones.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro en comercial del Super Bowl junto a Melissa McCarthy
Farándula

Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro en comercial del Super Bowl junto a Melissa McCarthy

Febrero 06, 2026

La marca de maquillaje Elf apostó por el humor, el melodrama y la nostalgia televisiva para conquistar a la audiencia con un comercial del Super Bowl

Aitana cancela su presentación en el Tecate Pa’l Norte 2026: esta es la razón
Farándula

Aitana cancela su presentación en el Tecate Pa’l Norte 2026: esta es la razón

Febrero 06, 2026

La cantante española anunció la cancelación de su presentación en el festival de Monterrey que se llevará a cabo en marzo

Christian Nodal queda sin defensa legal en su batalla penal con Universal Music
Farándula

Christian Nodal queda sin defensa legal en su batalla penal con Universal Music

Febrero 05, 2026

El cantante sonorense enfrenta un nuevo giro en su conflicto legal con Universal Music luego de que sus abogados renunciaron a su defensa ante la FGR