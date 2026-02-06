Taylor Swift estrena el videoclip de ´Opalite´ con una constelación de celebridades y estética ochentera

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Taylor Swift volvió a activarse este viernes con el estreno del videoclip de Opalite, una de las canciones más comentadas de su álbum The Life of a Showgirl. La producción no solo destaca por su cuidada narrativa visual y su marcada inspiración en la década de los ochenta, sino también por reunir a un elenco de figuras reconocidas del cine, la música y la televisión internacional.

En el video, la cantante estadounidense aparece acompañada por de diversos actores y artistas.

ESTOS SON LAS CELEBRIDADES QUE SALEN EN EL VIDEOCLIP

En el reciente video de ´Opalite´, Swift aparece con invitados especiales como Domhnall Gleeson, Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith, Greta Lee, Lewis Capaldi, Kameron Saunders y el presentador Graham Norton, quienes dan vida a una historia cargada de referencias culturales, colores vibrantes y guiños a la sociedad estadounidense de hace más de cuatro décadas.

El video inicia como un falso anuncio televisivo de un producto de limpieza llamado Opalite, que una Swift caracterizada como adolescente observa desde su habitación. A partir de ahí, la historia se despliega: Domhnall Gleeson interpreta al interés amoroso de la cantante; Greta Lee encarna a una cantante de MTV; Jodie Turner-Smith da vida a una profesora de aeróbics; Lewis Capaldi aparece como el fotógrafo que retrata a la pareja, mientras que Cillian Murphy se convierte en el rostro publicitario del producto ficticio.

El reparto se completa con Kameron Saunders como integrante del jurado de un concurso de baile y Graham Norton como el presentador encargado de promocionar el limpiador en un centro comercial. La producción destaca por sus brillos, vestuarios llamativos y una coreografía exagerada y deliberadamente teatral protagonizada por Swift y Gleeson, que refuerza el tono nostálgico y satírico del video.

VIDEOCLIP LANZADO EN SPOTIFY Y APPLE MUSIC

El videoclip fue lanzado de manera exclusiva en Spotify Premium y Apple Music, de acuerdo con un comunicado de Universal Music Spain. Los seguidores que no cuenten con suscripción a estas plataformas deberán esperar hasta el domingo para poder disfrutarlo a través de YouTube, una estrategia que llega en un momento clave para la industria musical.

Esta decisión coincide con el reciente anuncio de la revista Billboard, que informó que dará mayor peso a las reproducciones y visualizaciones provenientes de plataformas de suscripción en la elaboración de sus listas de éxitos, por encima de aquellas financiadas con publicidad. Tras ello, YouTube respondió dejando de suministrar sus datos musicales a la publicación y defendió que "cada reproducción debería contar de manera justa y equitativa, sin importar si proviene de un servicio con suscripción o con anuncios".

Opalite forma parte de The Life of a Showgirl, álbum que Taylor Swift lanzó en octubre de 2025 y del cual ya se había presentado previamente el videoclip del tema The Fate of Ophelia.

Con este nuevo estreno, la artista refuerza la narrativa visual que ha caracterizado esta etapa de su carrera.