¿Qué es el "juego del pato"? Así operaba la maestra acusada de abuso

Una actividad presentada como parte de la rutina escolar en un kínder de León, Guanajuato, se convirtió en el eje de una investigación penal por presunto abuso infantil. La dinámica, conocida como el "juego del pato", fue señalada por padres de familia como el mecanismo mediante el cual una maestra habría cometido agresiones contra alumnos de entre 3 y 4 años.

El caso mantiene bajo proceso judicial a la docente Guadalupe "N" y ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia y reacción dentro de los centros educativos.

EN QUÉ CONSISTÍA EL LLAMADO "JUEGO DEL PATO"

Según los testimonios integrados en la carpeta de investigación, la maestra realizaba preguntas a los menores como parte de la dinámica. Si respondían correctamente, se les ofrecía un "premio", el cual consistía en presuntos tocamientos realizados frente al grupo. En caso de responder de manera incorrecta, algunos niños habrían recibido golpes en el estómago.

Las autoridades aclararon que estos señalamientos forman parte de la investigación ministerial y serán valorados por el juez durante el proceso penal.

POR QUÉ SE LLEVABA A CABO LA DINÁMICA

Padres de familia señalaron que la actividad era presentada como un juego cotidiano, lo que habría generado un entorno de confianza entre los menores. La investigación sostiene que el uso de una dinámica escolar facilitó que los actos pasaran desapercibidos durante un periodo prolongado.

Especialistas en protección infantil han señalado que este tipo de prácticas se aprovechan de la vulnerabilidad de los niños y de la autoridad que representa una figura docente dentro del aula.

El caso salió a La luz, cuando una alumna de 4 años fue llevada a consulta médica por malestares físicos. Durante la revisión, la pediatra detectó que la menor presentaba una enfermedad de transmisión sexual, lo que activó las alertas y derivó en una denuncia formal ante la Fiscalía.

Tras ese primer reporte, otras familias comenzaron a notar cambios de conducta en sus hijos, como tristeza, aislamiento, rechazo a asistir al kínder, pesadillas y alteraciones emocionales repentinas. Estos testimonios fueron incorporados al expediente de investigación.

DETENCIÓN Y CONSECUENCIAS LEGALES

Guadalupe "N" fue detenida mediante una orden de aprehensión cuando presuntamente intentaba trasladarse al estado de Nayarit. Un juez determinó su vinculación a proceso por presuntos delitos relacionados con abuso infantil.

El proceso judicial continúa, y será el Poder Judicial quien determine su responsabilidad con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.