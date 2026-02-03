Madres de familia se manifiestan en primaria al sur de Cajeme: piden que no muevan a maestra

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.
Desarrollado por SACS IA
Madres de familia de la primaria Escuadrón 201 de la colonia Aves del Castillo se manifestaron para exigir la permanencia de la docente de primero, luego que recibiera un citatorio, presuntamente debido a una denuncia anónima.
Karina Villarreal, madre de familia, narró que la maestra Gaby recibió el citatorio presuntamente porque será removida tras una denuncia anónima, por lo que se manifestaron para exigir que no se le retire de su cargo, sino que pueda permanecer.
Señaló que la maestra ya le dio a su hija e hizo un buen papel, por lo que pidió a las autoridades educativas que no sea removida, sino que afirma debe permanecer.
REACCIONES Y SOLICITUDES ANTE POSIBLE CAMBIO DOCENTE
Las madres de familia llevaron libretas que han sido revisadas por la maestra, lo cual aseguran que demuestra sí trabaja con los niños de primer año.
Hasta el momento las madres de familia no han tenido respuesta por parte de la dirección con respecto a este tema.
Las manifestantes aclararon que todavía no se confirma el cambio de la docente, por lo que pidieron que pueda permanecer en esa primaria.