  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
Ciudad Obregón

Madres de familia se manifiestan en primaria al sur de Cajeme: piden que no muevan a maestra

Las manifestantes aclararon que todavía no se confirma el cambio de la docente, por lo que pidieron que pueda permanecer en esa primaria

Feb. 03, 2026
Las madres de familia afirman que la maestra tiene años dando clase a los alumnos y ha tenido un buen desempeño
Madres de familia de la primaria Escuadrón 201 de la colonia Aves del Castillo se manifestaron para exigir la permanencia de la docente de primero, luego que recibiera un citatorio, presuntamente debido a una denuncia anónima.

Karina Villarreal, madre de familia, narró que la maestra Gaby recibió el citatorio presuntamente porque será removida tras una denuncia anónima, por lo que se manifestaron para exigir que no se le retire de su cargo, sino que pueda permanecer.

Señaló que la maestra ya le dio a su hija e hizo un buen papel, por lo que pidió a las autoridades educativas que no sea removida, sino que afirma debe permanecer.

REACCIONES Y SOLICITUDES ANTE POSIBLE CAMBIO DOCENTE

Las madres de familia llevaron libretas que han sido revisadas por la maestra, lo cual aseguran que demuestra sí trabaja con los niños de primer año.

Hasta el momento las madres de familia no han tenido respuesta por parte de la dirección con respecto a este tema.

Las manifestantes aclararon que todavía no se confirma el cambio de la docente, por lo que pidieron que pueda permanecer en esa primaria.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


