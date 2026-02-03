Arrancan proceso de admisiones Itson

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este martes arrancó el proceso de admisiones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) que oferta 65 licenciaturas y 33 posgrados en todos sus campus, entre los que se incluyen tres programas nuevos para el siguiente semestre.

Jaime Garatuza Payán, vicerrector académico del Itson, informó que el proceso de admisión arrancó formalmente este martes 3 de febrero y los aspirantes pueden ingresar al sitio web Itson Admisiones desde donde serán direccionados al proceso para los programas semestrales y tetramestrales.

"Anunciamos lo que es el inicio del periodo de inscripciones, una fecha esperada por mucha gente, sobre todo estudiantes de preparatoria que desean ingresar al Itson, comentarles que el día de hoy inicia este periodo de admisión en el que los alumnos o los aspirantes pueden ingresar a nuestra página Itson admisiones".

BUSCAN NUEVOS ESTUDIANTES

Por su parte, Gabriel Galindo Padilla, destacó que se tienen mil becas para alumnos de nuevo ingreso disponibles, así como apoyos por rendimiento, deporte, cultura, entre otros.

Llamó a los estudiantes que quieran ingresar a hacerlo a la brevedad, ya que hay programas como Enfermería, Ingeniería en Software, Médico Veterinario Zootecnista y Derecho, que se llenan en la primer semana.

Al igual que en años anteriores, el Itson no solicitará examen de admisión para el siguiente ciclo, sino que se basará en el promedio de la preparatoria para poder ingresar a los diferentes programas educativos.

Nuevas ofertas académicas y apoyos para estudiantes

Los aspirantes podrán escoger una primera opción que quieran y una segunda opción en caso que no sean admitidos.

Para el siguiente semestre se busca superar los más de cinco mil alumnos aceptados el año anterior.

Los nuevos programas son Licenciatura en Nutrición para el campus Guaymas y el Navojoa , Comunicación y Cultural Digital para Guaymas y la maestría en Educación Interdisciplinaria también para Guaymas.