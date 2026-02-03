  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Arrancan proceso de admisiones Itson

La oferta educativa ya se encuentra lista para los alumnos que vayan a ingresar el siguiente semestre

Feb. 03, 2026
Toda la oferta educativa se puede consultar en la página Itson Admisiones
Toda la oferta educativa se puede consultar en la página Itson Admisiones

Este martes arrancó el proceso de admisiones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) que oferta 65 licenciaturas y 33 posgrados en todos sus campus, entre los que se incluyen tres programas nuevos para el siguiente semestre.

Jaime Garatuza Payán, vicerrector académico del Itson, informó que el proceso de admisión arrancó formalmente este martes 3 de febrero y los aspirantes pueden ingresar al sitio web Itson Admisiones desde donde serán direccionados al proceso para los programas semestrales y tetramestrales.

"Anunciamos lo que es el inicio del periodo de inscripciones, una fecha esperada por mucha gente, sobre todo estudiantes de preparatoria que desean ingresar al Itson, comentarles que el día de hoy inicia este periodo de admisión en el que los alumnos o los aspirantes pueden ingresar a nuestra página Itson admisiones".

imagen-cuerpo

BUSCAN NUEVOS ESTUDIANTES

Por su parte, Gabriel Galindo Padilla, destacó que se tienen mil becas para alumnos de nuevo ingreso disponibles, así como apoyos por rendimiento, deporte, cultura, entre otros.

Llamó a los estudiantes que quieran ingresar a hacerlo a la brevedad, ya que hay programas como Enfermería, Ingeniería en Software, Médico Veterinario Zootecnista y Derecho, que se llenan en la primer semana.

Al igual que en años anteriores, el Itson no solicitará examen de admisión para el siguiente ciclo, sino que se basará en el promedio de la preparatoria para poder ingresar a los diferentes programas educativos.

Nuevas ofertas académicas y apoyos para estudiantes

Los aspirantes podrán escoger una primera opción que quieran y una segunda opción en caso que no sean admitidos.

Para el siguiente semestre se busca superar los más de cinco mil alumnos aceptados el año anterior.

Los nuevos programas son Licenciatura en Nutrición para el campus Guaymas y el Navojoa , Comunicación y Cultural Digital para Guaymas y la maestría en Educación Interdisciplinaria también para Guaymas.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Cajeme impulsa mejoras en el hogar con materiales de construcción a bajo costo
Ciudad Obregón

Cajeme impulsa mejoras en el hogar con materiales de construcción a bajo costo

Febrero 03, 2026

La Secretaría del Bienestar Municipal cuenta con un programa para apoyar a quienes requieren hacer arreglos a sus viviendas

Jalo por Obregón invita a sumar esfuerzos por un Cócorit limpio
Ciudad Obregón

Jalo por Obregón invita a sumar esfuerzos por un Cócorit limpio

Febrero 03, 2026

El sábado 7 de enero se realizará una jornada de trabajo para embellecer la comisaría, por parte de la agrupación

Colectivo Independiente Punto Tres reactiva proyecto Cartografía del sonido de una bala en Cajeme
Ciudad Obregón

Colectivo Independiente Punto Tres reactiva proyecto "Cartografía del sonido de una bala" en Cajeme

Febrero 03, 2026

La agrupación registra dentro de un mapa los hechos violentos ocurridos durante el año, con el objetivo de tener un panorama claro