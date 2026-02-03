Colectivo Independiente Punto Tres reactiva proyecto "Cartografía del sonido de una bala" en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Colectivo Independiente Punto Tres, que ha puesto en marcha distintas actividades sociales enfocadas a alejar a las infancias de la violencia, informó que reactivó el programa "Cartografía del sonido de una bala", el cual no se retomaba desde el año 2021; este consiste en registrar dentro de un mapa los hechos violentos que ocurran durante el año.

Al observar el mapa, el cual se pone a disponibilidad de la ciudadanía por medio de una plataforma web, se observa que en lo que va del 2026 se han registrado actos violentos en colonias como la Sonora, Villas del Rey, Russo Vogel, entre otras, las cuales se encuentran señaladas con un símbolo de casquillo de bala.

"Ante la evidente alza de hechos violentos en el municipio de Cajeme, decidimos reactivar el proyecto "Cartografía del sonido de una Bala 2026". En el año 2021 nos encargamos de registrar dentro de un mapa los actos violentos ocurridos durante todo el año, con el único objetivo de poder sintetizar la información brindada por diversos medios de comunicación y poder tener un panorama más claro de lo que ocurre en nuestra ciudad. Esto nos permitió derivar diferentes proyectos como 'Los Morros de la Villa' y 'Estamos desarmando Infancias'", informó el Colectivo.

En el mapa los casos se clasifican como homicidios dolosos, ataques armados, desapariciones forzadas, hallazgos, jóvenes y menores de edad, entro otros, dio a conocer el Colectivo Independiente Punto Tres.

"Este año vemos pertinente volver a hacer este registro como una forma de preservar la memoria colectiva ante la violencia que vivimos como comunidad que está en medio de una guerra que no han podido detener. Esta cartografía es el insistente recordatorio de que nunca podremos contarlos a todos, pero que podemos hacer el intento para no olvidarlos. No son solo cifras, son personas y familias enteras que viven el dolor de la ausencia y la injusticia", se lee en un comunicado realizado en sus redes sociales oficiales.

Otros programas que ha implementado el Colectivo Independiente Punto Tres son obras de teatro contra la violencia y el intercambio de juguetes bélicos por juguetes no bélicos a las infancias.