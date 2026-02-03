Sigue rescate de calles en febrero; vecinos llaman a la conciencia ciudadana

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante este mes continúan las obras en Cajeme para rescatar vialidades que se encuentran en deplorables condiciones; el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano puso en marcha la rehabilitación de las calles José María Iglesias y Coahuila, en la colonia Cortinas, donde vecinos se unieron al llamado del presidente municipal para que la ciudadanía se ponga al corriente con el pago del impuesto predial.

"Son alrededor de 2 mil metros cuadrados de rehabilitación de calles, va a comprender todo lo que es la red de agua potable y drenaje de la calle, con tomas domiciliarias, se harán las terracerías y se va a pavimentar, va a quedar muy bien esta calle, y vamos a seguir trabajando, con muchas calles de las colonias, en este caso de la Campestre, Cortinas, Constitución, en fin, hay un plan para ir avanzando en la recuperación de estas calles y de todo el municipio de Cajeme", comentó el alcalde Javier Lamarque.

Agregó que se invertirá un monto de 880 mil pesos en esta zona y con la obra se beneficiarán 3 mil 500 habitantes de la colonia Cortinas, entre otras, al ser vialidades altamente transitadas.

Asimismo, dijo que se espera que en este mes se pongan en marcha al menos siete obras de rehabilitación de calles, como sucedió en el mes de enero.

LLAMAN A LA CONCIENCIA CIUDADANA

En este evento, algunos vecinos se acercaron al alcalde para pedir principalmente que las obras que se hacen en el municipio sean de buena calidad. María Elva, residente de este sector, hizo un llamado a quienes tienen adeudos del impuesto predial, para que pongan de su parte para que puedan seguir las obras en el resto de Cajeme.

"Les pidiera a todas las personas que apoyen al presidente, de forma en que paguen sus prediales y sus tomas del agua porque eso es lo que nos benefician para que se hagan las obras, si no, así vamos a estar, no podemos exigir si no pagamos", comentó.

La deuda acumulada por el incumplimiento del pago del impuesto predial en Cajeme supera los mil 185 millones de pesos, según tesorería Municipal.