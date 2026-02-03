Cajeme impulsa mejoras en el hogar con materiales de construcción a bajo costo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cajemenses que requieren realizar construcciones o reparaciones en sus viviendas y no cuentan con los recursos necesarios para adquirir cemento y mortero pueden solicitarlo ante la Secretaría del Bienestar Municipal, pues esta cuenta con un programa que les facilita el material a un precio más accesible.

Erika Hernández Leyva, encargada de Material a bajo costo en la dependencia en mención, explicó que hay disponibilidad actualmente de hacer el pedido.

"Este apoyo es para que las personas sigan construyendo sus casas, es en beneficio de las familias, estamos ubicados en la calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende, a un costado de donde se pagan los prediales. El objetivo es darles un precio más bajo, ayudarle a la comunidad por parte de la Secretaría del Bienestar", comentó.

A decir de la funcionaria, el programa ha tenido una alta demanda, pues el próximo cargamento que se realizará será ya el octavo camión de materiales.

En el caso del cemento, se trata de sacos de 25 kilos a un precio de 145 pesos, mientras que el precio del mortero de 25 kilogramos es de 124 pesos en la actualidad.

Autoridades de la dependencia hicieron la invitación a la ciudadanía para que aproveche este beneficio y acuda a informarse sobre los requisitos y el proceso de compra, destacando que una de las prioridades del gobierno municipal es apoyar a las familias, principalmente aquellas de situación económica complicada.

Interesados también pueden comunicarse a la página de Facebook Cajeme Secretaría del Bienestar.