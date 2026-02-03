Jalo por Obregón invita a sumar esfuerzos por un Cócorit limpio

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un llamado a la sociedad civil realiza la agrupación Jalo por Obregón, para que voluntarios se sumen a la jornada de limpieza que se llevará a cabo en la comisaría de Cócorit, con el objetivo de embellecerla y crear conciencia sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.

La asociación dio a conocer que será a partir de las 8:00 horas del día en mención cuando iniciarán los trabajos, teniendo como punto de reunión la zona que está a un costado de la Iglesia de Guadalupe, cerca de la plaza.

Entre las actividades que se van a realizar durante la jornada destacan la limpieza de banquetas, aplicación de pintura, guarniciones y retiro de maleza

"Este sábado no mires la basura, haz algo con ella. Salgamos como comunidad a limpiar nuestras banquetas, quitar maleza y darle una manita de amor a nuestro pueblo. No es solo limpiar, es cuidar lo que es nuestro y dar ejemplo a quienes vienen detrás", comentó la presidenta de la agrupación, Ana Laura Olea Ruiz.

Cabe señalar que la asociación se ha caracterizado por llevar este tipo de jornadas a espacios públicos, con el objetivo de unir a la comunidad y contribuir al cuidado del medio ambiente, la mejora de la imagen del municipio e impulsar el reciclaje de materiales como cartón, plástico y baterías de automóviles que ya no funcionan.

Quienes deseen mayor información pueden comunicarse al número de teléfono 6444 30 14 11.