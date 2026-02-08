Confirman identidad de minero localizado sin vida en fosa clandestina

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron este domingo la identidad de uno de los cuerpos recuperados en una fosa clandestina localizada en El Verde, comunidad del municipio de Concordia, Sinaloa. Se trata del ingeniero José Ángel Hernández Vélez, originario de Cañitas, Zacatecas, quien formaba parte de un grupo de diez trabajadores mineros reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero de 2026.

El hallazgo forma parte de un operativo mayor realizado por autoridades federales junto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, que ha permitido localizar restos humanos y avanzar en las investigaciones relacionadas con la desaparición de los trabajadores.

SECUESTRO Y BÚSQUEDA

El grupo de diez trabajadores fue secuestrado el 23 de enero en una vivienda arrendada por una empresa minera de origen canadiense en el municipio de Concordia, según los reportes oficiales. Desde ese momento se activó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y personal especializado para rastrear a los desaparecidos y recopilar indicios en la zona.

Aunque ya se ha confirmado la identidad de al menos uno de los cuerpos, las autoridades federales han señalado que las investigaciones continúan y que aún restan laboriosos trabajos forenses para determinar si otros restos exhumados corresponden a los mineros reportados como desaparecidos. Los colectivos de búsqueda y familiares permanecen en el lugar esperando información adicional.

REACCIONES Y CONTEXTO SOCIAL

El caso ha generado atención nacional debido a las circunstancias en que se produjo la desaparición de los trabajadores y al descubrimiento de fosas clandestinas en un área utilizada para la explotación minera. Integrantes del colectivo Por las Voces Sin Justicia han exigido mayor transparencia y datos precisos sobre el número de cuerpos localizados y los avances de la investigación por parte de las autoridades.

Las diligencias en el sitio continúan bajo resguardo federal y se espera que en los próximos días se dé a conocer información oficial detallada sobre los resultados de las pruebas forenses y la posible identificación de otros restos humanos recuperados