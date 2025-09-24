  • 24° C
Nacional / México

Sheinbaum informa sobre la causa del ataque a camioneta de la nieta del gobernador Rocha Moya

El mandatario sinaloense confirmó el hecho la tarde del 23 de septiembre, cuando el vehículo oficial fue atacado a balazos en Culiacán, Sinaloa

Sep. 24, 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este 24 de septiembre de 2025 sobre el ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa, contra la camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal confirmó el hecho la tarde del 23 de septiembre, alrededor de las 18:30 horas, cuando un vehículo oficial donde se encontraba su nieta fue atacado a balazos en el bulevar Jesús Kumate, a la altura del canal 7.

SHEINBAUM REVELA LA POSIBLE CAUSA DEL ATAQUE

En la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la información preliminar, la causa del ataque "parece haber sido el robo de la camioneta, no necesariamente un ataque directo contra la familia Rocha Moya".

La mandataria federal recalcó que todas las hipótesis permanecen abiertas y que el Gabinete de Seguridad dará puntual seguimiento a las investigaciones en coordinación con la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE?

Afortunadamente, la joven resultó ilesa. Sin embargo, dos agentes de la Dirección de Servicios de Protección, asignados a la Ayudantía del gobernador, fueron lesionados durante la agresión.

De acuerdo con los reportes oficiales, uno de los escoltas de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, recibió un impacto de bala, mientras que una agente resultó con heridas leves por esquirlas.

Además, en el lugar fue identificado el cuerpo de Irving Yair "N", de 20 años, originario del municipio de Eldorado, presuntamente relacionado con los hechos.

Sheinbaum recordó que el Gabinete de Seguridad había estado en Culiacán el mismo martes, pero ya se encontraba de regreso en la Ciudad de México cuando se notificó la agresión.

"Iba manejando un escolta, y había otra persona en el vehículo; hubo agresión contra ellos y todo apunta a un intento de robo, pero no se descarta ninguna otra línea", precisó.

El gobernador Rocha Moya, por su parte, reiteró que su nieta salió ilesa y agradeció la atención brindada a los agentes heridos. Subrayó que el compromiso de su administración seguirá siendo garantizar la seguridad de la ciudadanía en Sinaloa.

Marcela Islas
