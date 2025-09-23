Confirmado: Nieta del gobernador de Sinaloa iba en la camioneta baleada en Culiacán

Luego del atentado en que se registró en Culiacán, durante el cual dos escoltas adscritos al área de Ayudantía de la Policía Estatal Preventiva resultaron heridos, Rubén Rocha Moya informó si un familiar suyo estuvo estuvo en el vehículo baleado.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Sinaloa confirmó que quien viajaba en la unidad resguardada por los oficiales era una de sus nietas, menor de edad.

Asimismo, informó que el móvil del incidente fue el intento de despojo del vehículo, una camioneta Jeep Cherokee de modelo reciente, en la que los agentes y la menor se desplazaban.

La menor salió ilesa y está a salvo, en tanto que los oficiales que la escoltaban y resultaron heridos reciben atención médica; aseguró que "seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía", se lee en la publicación.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para... — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

EL ATENTADO

Como se recordará, alrededor de las 14:30 horas de este martes 23 de septiembre, cuando circulaban en una camioneta de modelo reciente; cuando se desplazaban por el bulevar Jesús Kumate, a la altura de la nueva Feria Ganadera, el vehículo recibió varios impactos de bala, con la finalidad de despojarles de la unidad motriz.

Los cristales de la unidad quedaron inservibles, pero las balas hicieron blanco en los agentes, mientras que la persona que resguardaba, la nieta de Rubén Rocha Moya, resultó ilesa y está a salvo.

Además del carro baleado, un autobús foráneo de pasaje recibió dos impactos de bala en el frente.

No es el primer atentado que sufre un escolta del gobernador, pues el 12 de septiembre Luis Fernando, de 33 años, murió tras ser baleado en un taller de motocicletas ubicado en la colonia Agrarista Mexicana.