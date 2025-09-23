Balean a escoltas del gobernador de Sinaloa; al parecer un familiar del mandatario iba con ellos

Alrededor de las 14:00 de este martes 23 de septiembre, dos escoltas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sufrieron un atentado, dejándolos heridos; además, trascendió que un familiar del mandatario iba con ellos y resultó ileso.

De acuerdo con la información, el hecho de violencia ocurrió sobre el bulevar Jesús Kumate, al surponiente de Culiacán; al momento del ataque, los oficiales de ayudantía de la Policía Estatal Preventiva viajaban en una camioneta Jeep Cherokee.

Uno de los uniformados fue identificado como José "N", quien sufrió un disparo en el rostro; quien fue llevado en la misma camioneta a un hospital, donde es reportado grave.

La camioneta quedó con impactos de bala en los cristales; además, un camión foráneo de pasajeros presentó dos impactos de bala en el frente.

Al recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal Preventiva se desplegaron en la zona donde implementaron un operativo para tratar de dar con los responsables.

Extraoficialmente se informó que en la Cherokee siniestrada viajaba un familiar de Rubén Rocha Moya, quien resultó sin lesiones, información que no ha sido confirmada.

En el lugar, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa recabó indicios que quedaron integrados en la carpeta de investigación, en tanto que la camioneta fue resguardada.

El ataque armado se registra tras la visita que este martes realizó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a la capital de Sinaloa, quien se reunió con Rocha Moya.

SSPE INFORMA SOBRE EL ATENTADO

Respecto al atentado sufrido por escoltas del gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó el ataque e informó cómo se registraron los hechos.

Expuso que los agentes se desplazaban en una camioneta por el bulevar Jesús Kumate, pero cuando iban a la altura de la Nueva Feria Ganadera, fueron atacados a balazos.

Inicialmente se informó que un agente había sido atacado; sin embargo, se aclaró que fueron dos los afectados; el segundo oficial se podría tratar de una mujer.

— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 23, 2025

"Este 23 de septiembre de 2025, elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán", refiere el comunicado.

Señaló que "el Grupo Interinstitucional acudió en apoyo para restablecer el orden y controlar la situación. Durante la agresión, los agentes resultaron lesionados y un autobús recibió impactos de bala; sin embargo, todos los tripulantes se encuentran a salvo. Los elementos lesionados ya reciben atención médica".