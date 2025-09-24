Detienen en Michoacán a 38 miembros de la secta Luz del Mundo con armas falsas y equipo táctico

Un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Vista Hermosa culminó con la detención de 38 integrantes de la organización religiosa La Luz del Mundo, quienes fueron sorprendidos en un campamento agrícola portando réplicas de armas de fuego, armas blancas y equipo táctico.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se produjo tras detectar movimientos inusuales en una zona de invernaderos.

DETIENEN A 38 MIEMBROS DE LA SECTA LUZ DEL MUNDO

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército ingresaron al lugar, asegurando a los hombres que pertenecían a la secta Luz del Mundo, uno de ellos es de nacionalidad estadounidense, se encontraban vestidos con uniformes azules y realizando lo que describieron como "entrenamiento para el fin del mundo".

En el sitio fueron aseguradas 19 réplicas de armas de fuego, un arma corta y diversas armas blancas. Aunque no se trataba de armamento real en su mayoría, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que estas imitaciones, al usarse con fines de intimidación, pueden constituir un delito equiparable a la portación ilegal de armas.

Los 38 detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde se definirá su situación jurídica. Las sanciones por este tipo de actos pueden incluir desde multas y decomisos hasta penas de prisión.

¿QUÉ ES LA SECTA LUZ DEL MUNDO?

La Luz del Mundo, de origen mexicano y con presencia en más de 50 países, ha estado en el centro de la polémica internacional desde 2019, cuando su líder y autodenominado apóstol, Naasón Joaquín García, fue detenido en Estados Unidos por delitos de explotación sexual infantil, abuso sexual, tráfico sexual, pornografía infantil y crimen organizado.

El caso de Vista Hermosa se suma a la serie de episodios que han puesto bajo escrutinio a esta organización religiosa que afirma contar con millones de seguidores en todo el mundo.