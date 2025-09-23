Líder de La Luz del Mundo se declara inocente de cargos en Nueva York

Este martes 23 de septiembre, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, compareció ante una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, y se declaró inocente de tráfico sexual, crimen organizado y financieros.

A través de un comunicado, la organización religiosa informó lo anterior, y rechazó las que calificó como "escandalosas" acusaciones contra su representante.

"Hoy se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Federal de Nueva York para la lectura de los cargos presentados contra Naasón Joaquín (...) estamos indignados por los cargos escandalosos, falsos y calumniosos presentados contra Joaquín García (...) él se declaró firmemente no culpable en esta audiencia", señaló la Iglesia en el documento.

Además, lamentó las imputaciones y se declaró consternada por el arresto de la mamá de Naasón Joaquín, Eva García de Joaquín, así como de su sobrino Joram Núñez.

Por otra parte, la organización religiosa calificó las acciones como una campaña de "distorsión" para presionar a Naasón Joaquín García.

"Estamos consternados por el arresto de la hermana Eva García de Joaquín y el Hermano Joram Núñez. Creemos que la presentación de cargos penales contra su madre y su sobrino demuestra claramente que la fiscalía está dispuesta a distorsionar la ley para presionar a Naasón Joaquín", señala el documento.

Finalmente, La Luz del Mundo llamó a los medios a dejar de manipular la opinión pública y a no corromper la justicia, pues señalaron que personas con interés fiscal y medios están coludidos para pervertir la justicia, estigmatizando la fe.

Como se recordará, el 8 de junio de 2022 Naasón Joaquín García fue condenado por una corte de California a casi 17 años de cárcel por abuso sexual de menores.