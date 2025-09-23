EE. UU. prepara Artemis II: primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años

La NASA confirmó que la misión Artemis II, marcará el regreso de astronautas alrededor de la Luna tras más de cinco décadas. Se tiene previsto que su lanzamiento sea a más tardar en abril de 2026, aunque la agencia busca adelantarlo a febrero.

La administradora adjunta interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Lakiesha Hawkins, señaló que el objetivo es acelerar los preparativos al máximo, con una primera ventana de lanzamiento fijada para el 5 de febrero de 2026, sin comprometer la seguridad de la tripulación.

PRIMER VUELO TRIPULADO EN MÁS DE 50 AÑOS

Cuatro astronautas viajarán a bordo de la nave Orion, realizando un giro completo a la Tierra antes de dirigirse hacia la Luna, que sobrevolarán a casi 10 mil kilómetros de distancia. Posteriormente, la cápsula regresará a la Tierra, con amaraje previsto en el Pacífico oriental, cerca de San Diego.

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y servirá para probar y validar los sistemas de soporte vital de Orion y del módulo de servicio de la Agencia Espacial Europea (ESA), preparando el terreno para Artemis III, que sí buscará el regreso humano a la superficie lunar, previsto para no antes de 2027.

La tripulación de Artemis II está conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch, quien ostenta el récord de vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

ARTEMIS

El programa Artemis representa la gran apuesta de Estados Unidos para retomar la exploración lunar, en un contexto de competencia con China, cuyo objetivo es lograr un alunizaje tripulado en la década de 2030.

Artemis II no contempla un aterrizaje lunar, sino que se enfocará en probar las capacidades necesarias para vivir y trabajar en el espacio y consolidar la presencia científica y humana en la Luna.

Con Artemis II, la NASA retoma la hazaña iniciada por el programa Apolo entre 1968 y 1972, cuando doce astronautas caminaron por la superficie lunar. Este vuelo simboliza el regreso del ser humano al satélite terrestre después de más de 50 años de espera.