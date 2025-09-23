  • 24° C
Internacional / Mundo

¿El paracetamol causa autismo en bebés si se usa durante el embarazo? Esto dice la ciencia

El tema regresó a debate público luego de que Donald Trump sugiriera evitar el uso del medicamento durante el periodo de gestación

Sep. 23, 2025
Científicos han tratado de descifrar la relación existente durante muchos años.
En los últimos años ha circulado la idea de que el uso de paracetamol durante el embarazo podría estar relacionado con el desarrollo de autismo en los bebés. Sin embargo, la evidencia científica actual no respalda esta afirmación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos internacionales.

El debate se intensificó tras declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien sugirió evitar el uso de Tylenol (nombre comercial del paracetamol en Estados Unidos) en mujeres embarazadas, asociándolo con el autismo. Sin embargo, el sector médico calificó estas declaraciones como infundadas.

 "No existen pruebas concluyentes que vinculen el consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo", afirmó Tarik Jasarevic, portavoz de la OMS. Añadió que, aunque algunos estudios observacionales han sugerido asociaciones, los resultados no son consistentes ni replicables.

imagen-cuerpo

RESULTADOS DE ESTUDIO INDICAN LA RELACIÓN EXISTENTE

Un estudio clave publicado en abril de 2024 por la revista JAMA analizó datos de más de 2.4 millones de nacimientos entre 1995 y 2019. El resultado indicó que el uso de paracetamol durante el embarazo no se asoció con mayor riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual.

El diseño del estudio, que incluyó comparaciones entre hermanos, permitió controlar factores genéticos y ambientales compartidos.

Organizaciones como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos también respaldan el uso seguro del paracetamol durante el embarazo para tratar fiebre o dolor. Para los expertos, los posibles riesgos de no tratar ciertas enfermedades son mucho mayores.

La profesora Monique Botha, experta en Psicología del Desarrollo, al señalar que "No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran una relación causal entre paracetamol y autismo".

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
