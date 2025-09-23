Casa Blanca exige despido si ONU apagó intencionalmente escalera mecánica a Trump

La Casa Blanca advirtió que, si alguien en la sede de Naciones Unidas apagó deliberadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, iban a usarla, esa persona "debe ser despedida e investigada".

Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este martes a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). "Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama iban a subir, debería ser despedido e investigado de inmediato".

¿ACCIDENTE O INTENCIONAL?

El incidente ocurrió poco antes de la intervención de Trump en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En el momento en que el presidente y su esposa se disponían a utilizar la escalera mecánica dentro del recinto, esta se detuvo inesperadamente. Trump, visiblemente sorprendido, miró a su alrededor, pero continuó su camino a pie, sin responder a las preguntas de los periodistas.

Durante su discurso, Trump también se quejó del funcionamiento del teleprompter, afirmando que no estaba operativo y bromeó, diciendo: "Solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas", provocando risas entre los líderes mundiales.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday. pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

"ESTAMOS EN BUENA FORMA", BROMEÓ TRUMP

"Todo lo que obtuve de la ONU fue una escalera que, al subir, se detenía en el medio. Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído... Por suerte, ambos estamos en buena forma", comentó entre risas después del incidente.

Según Leavitt, el diario británico The Times había informado días antes que empleados de la ONU habrían bromeado sobre desconectar la escalera mecánica cuando Trump subiera, con la intención de decirle que "se han quedado sin dinero" y debía subir a pie.