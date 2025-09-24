Sheinbaum descarta vínculo entre Tayron Paredes y asesinato de músicos colombianos en Edomex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró en su conferencia mañanera que no existe relación entre la desaparición del joven venezolano Tayron Paredes Gamboa y el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, mejor identificado como Regio Clown, hallados sin vida en Cocotitlán, Estado de México.

DECLARACIONES EN LA MAÑANERA

Sheinbaum fue cuestionada sobre la cercanía temporal y geográfica de ambos casos, lo que había generado especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. Al respecto, la mandataria señaló que las investigaciones no han arrojado ningún indicio que vincule la desaparición del venezolano con el doble homicidio de los músicos colombianos.

EL CASO DE TAYRON PAREDES

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, Tayron Paredes, de 27 años y originario de Caracas, desapareció el 19 de septiembre en Cuautitlán Izcalli, cuando realizaba una entrega como repartidor de aplicación. Su última ubicación registrada fue en la zona de Huehuetoca, cerca de la caseta de Jorobas.

Su familia perdió contacto con él alrededor de las 4:00 p.m., momento en el que dejó de transmitir señal su GPS. Minutos antes había enviado mensajes de WhatsApp a su hermana, en los que mostraba dudas sobre el sitio en el que lo habían citado, describiéndolo como un lugar solitario y cubierto de hierba. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.

EL HALLAZGO DE LOS MÚSICOS COLOMBIANOS

En contraste, los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre tras ser vistos por última vez en Polanco, Ciudad de México. Un día después sus cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío de Cocotitlán, Edomex, y fueron identificados por sus tatuajes y pruebas de ADN.

Junto a los restos se localizó un mensaje atribuido a un grupo delictivo que opera en la región. El caso ha tenido repercusión internacional, incluso el presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó los hechos en sus redes sociales.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Aunque en un inicio se llegó a especular sobre una posible conexión entre los casos de los músicos colombianos y el joven venezolano, Sheinbaum insistió en que las investigaciones van por caminos separados.

Las autoridades mexicanas mantienen las indagatorias en curso tanto para esclarecer el asesinato de los artistas colombianos como para dar con el paradero de Tayron Paredes, cuya familia continúa pidiendo apoyo ciudadano para localizarlo.