Nacional / México

Sheinbaum descarta vínculo con el crimen tras rescate de 28 menores en Sinaloa

La presidenta de México informó que se investiga un posible caso de explotación laboral infantil y descartó vínculos con el crimen organizado

Oct. 31, 2025
Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre el rescate de 28 personas, 27 menores de edad y un joven de 18 años en aguas de Sinaloa, por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Los jóvenes eran transportados en una embarcación con destino a Baja California, y se presume que podrían haber sido víctimas de explotación laboral infantil.

SHEINBAUM DESCARTA VÍNCULO CON EL CRIMEN TRAS RESCATE DE MENORES

“Son, la mayoría de ellos, parece, de Chiapas. Lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad y se está haciendo la investigación. Está detenido el adulto que los acompañaba y se está investigando si existe un modelo de explotación infantil relacionado con trabajo laboral”, señaló la mandataria federal.

Sheinbaum aclaró que, según los primeros reportes del gabinete de Seguridad, no se trata de un caso vinculado con el crimen organizado.

“No tiene nada que ver con el crimen, es laboral, a menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación. Pero lo que informaron hoy en el gabinete es que son niños y adolescentes de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también en Baja California Norte”, explicó.

La presidenta subrayó que el caso requiere un análisis profundo sobre las condiciones de contratación de los menores, para determinar si se incurrió en delitos mayores.

La Secretaría de Marina reportó que las 28 personas de entre 14 y 17 años, además del joven de 18 fueron rescatadas de un barco con destino al puerto de Topolobampo, Sinaloa. Posteriormente, fueron trasladadas a refugios bajo la tutela del gobierno municipal de Ahome, donde la Fiscalía de Sinaloa iniciará el proceso de identificación y contacto con sus familiares.

Sobre el dueño de la embarcación, Sheinbaum informó que las autoridades continúan las investigaciones y aún no hay mayores datos disponibles.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

