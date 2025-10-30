  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
Nacional / México

Rescatan a 28 personas en altamar, frente a costas de Sinaloa; 27 son menores de edad

Elementos de la Secretaría de Marina rescataron a 28 personas, entre ellas 27 menores y una adulta provenientes de la frontera de Chiapas

Oct. 30, 2025
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó sobre el rescate de 28 personas en altamar, en el Golfo de California, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la institución, entre las personas auxiliadas se encontraban 27 menores de edad y una persona adulta, quienes provenían de la frontera con Chiapas.

RESCATAN A 28 PERSONAS EN ALTAMAR EN EL GOLFO DE CALIFORNIA

De acuerdo con el reporte oficial de la FGE, detallo que se trata de 27 adolescentes de entre 13 y 17 años, además de una mujer de 28 años, quienes viajaban a bordo de una embarcación que fue localizada por elementos la Secretaría de Marina (Semar).

Las autoridades no detallaron cómo fue detectada la embarcación ni las condiciones en las que se encontraban los ocupantes al momento del rescate.

Tras ser rescatados, los ocupantes fueron trasladados al puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, donde quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte. Con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se les brinda atención médica, psicológica y protección integral mientras se determina su situación jurídica.

Hasta el momento, la FGE no ha precisado la nacionalidad de las personas rescatadas, ni ha confirmado si el grupo formaba parte de alguna red de tráfico de personas o si intentaban cruzar hacia otro punto del país por vía marítima. Tampoco se reportaron personas detenidas relacionadas con los hechos, aunque la institución informó que mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer el origen y destino de la embarcación.

De igual manera, se desconoce el punto exacto de partida del barco, su destino final o la ruta que siguió hasta llegar al Golfo de California.

La institución informó que mantiene los trabajos en curso para esclarecer el caso y determinar si las víctimas fueron objeto de algún tipo de delito, como tráfico de personas o migración irregular.

Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

