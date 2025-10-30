Sheinbaum presenta documento sobre la detención de Simón Levy y aclara por qué fue liberado

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la detención del exfuncionario Simón Levy ocurrida el pasado 28 de octubre en Lisboa, Portugal, y presentó un documento oficial emitido por las autoridades portuguesas que da cuenta de dicho arresto.

DOCUMENTO SOBRE LA DETENCIÓN DE SIMÓN LEVY

"Es un documento oficial de Portugal que habla de la detención. Parece que tiene nacionalidad de alguno de los países europeos, no tenemos certeza si Portugal u otro, y por lo tanto lo liberan, aunque no le permiten salir del país", explicó Sheinbaum durante su intervención.

La presidenta destacó que la detención no tiene ningún tinte político, sino que responde a procedimientos judiciales vigentes en México, donde el exfuncionario cuenta con dos órdenes de aprehensión.

¿POR QUÉ FUE LIBERADO SIMÓN LEVY?

De acuerdo con la mandataria, Levy fue detenido en cumplimiento de una orden internacional de aprehensión, derivada de una ficha roja de Interpol, pero posteriormente fue liberado debido a que posee nacionalidad europea.

Aun así, Claudia Sheinbaum precisó que no puede abandonar Portugal, pues permanece bajo investigación judicial mientras se define su situación legal.

En ese sentido, subrayó que las carpetas de investigación fueron abiertas hace varios años, descartando cualquier tipo de persecución o represalia.

DESMIENTE PERSECUCIÓN POLÍTICA SEÑALADA POR LEVY

"No tiene nada que ver con persecución política, como él declaró. Son dos carpetas de investigación que se iniciaron hace años", puntualizó.

Sheinbaum explicó que las autoridades portuguesas notificaron oficialmente al gobierno mexicano sobre la detención y posterior liberación del exsubsecretario de Planeación Turística, quien deberá permanecer en territorio europeo mientras se desahogan los procesos judiciales correspondientes.

Finalmente, la mandataria indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la Ciudad de México quienes determinen los pasos a seguir en torno al caso y los mecanismos de cooperación internacional aplicables.

Con esta declaración, el Gobierno de México confirma oficialmente la situación legal de Simón Levy en Portugal, un caso que continúa bajo la lupa judicial tanto en Europa como en territorio mexicano.