Ofrecen jugosa recompensa por youtuber que tenía secuestrada a "Doña Lety"

No se libró, y luego de haber sido acusado de trata de personas, ahora la Fiscalía General del Estado de Veracruz anunció una recompensa de 350 mil pesos por información que conduzca a la captura del influencer Jaime Pascual Hernández Toral, conocido en redes sociales por sus videos y entrevistas a personas en situación de vulnerabilidad.

El creador de contenido, con más de 3.5 millones de seguidores en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, es buscado por su presunta participación en el delito de trata de personas.

TORAL Y "DOÑA LETY"

Hernández Toral, originario de Tantoyuca, alcanzó notoriedad tras publicar una serie de videos protagonizados por Leticia Gómez, una mujer de 62 años conocida entre sus seguidores como "Doña Lety". En las grabaciones, difundidas desde hace cuatro años, el creador de contenido documentaba la vida de Gómez, quien padecía una discapacidad física y vivía en condiciones precarias.

El caso tomó relevancia nacional en 2024, cuando se viralizaron imágenes de Doña Lety escoltada por elementos de la Guardia Nacional. Según reportes de medios locales, la mujer habría denunciado haber sido mantenida encerrada y amarrada por el influencer, quien supuestamente la obligaba a participar en las grabaciones.

Hernández Toral negó las acusaciones en un video publicado poco después. "Dimos la mano y nos la mordieron. Ella se arrastraba por las calles y tras llevarla con varios especialistas logró volver a caminar", aseguró el creador de contenido, quien defendió que Doña Lety vivía con él por voluntad propia.

El entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que la Fiscalía abrió una investigación tras las declaraciones de la mujer. Desde entonces, el paradero del influencer es desconocido.

TORAL SIGUE ACTIVO EN INTERNET

Pese a la orden de búsqueda, las cuentas de Hernández Toral continúan activas, con publicaciones recientes sobre la vida cotidiana en Tantoyuca, como visitas a capillas o videos de vecinos preparando tamales. La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que ayude a localizarlo.