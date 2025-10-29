  • 24° C
Nacional / México

Madre buscadora encuentra a su hijo en el Semefo, a casi seis años de su desaparición

Al joven se le vio por última vez en 2019, cuando tenía 28 años de edad; ahora ella podrá sepultar a su hijo en un sitio digno

Oct. 29, 2025
Tras largos seis años de incertidumbre y temor a morir sin respuestas, una madre buscadora de Zacatecas ya tiene un poco de paz, pues por fin encontró a su hijo.

De acuerdo con la información, la señora que podrá sepultar a su hijo es Olga Núñez, quien forma parte del colectivo Voz Clama Justicia por Personas Desaparecidas.

Confirmó que su hijo, José Pablo Torres Núñez, de 28 años de edad, fue encontrado en el Servicio Médico Forense (Semefo), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Olga contó que su hijo fue visto por última vez el 26 de noviembre de 2019, y desde entonces se involucró en su búsqueda, hasta que lo encontró, gracias a la coordinación entre familias buscadoras y fiscalías estatales.

En cuanto a la labor de las madres buscadoras, estos se hacen con recursos propios o apoyo de otras personas y empresas, que se enfrascan en la búsqueda de algún familiar desaparecido, para lo cual se organizan por sí mismas.

Recorren todo tipo de terrenos, en busca de restos humanos o fosas clandestinas en busca de sus desaparecidos o de indicios que les conduzcan a sus seres queridos.

Su trabajo de búsqueda es humanitaria y valiente, ya que se necesita coraje para su labor, ya que enfrentan riesgos físicos, emocionales y de seguridad.

También trabajan en colaboración con otros colectivos o grupos de búsqueda, como el Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, además de organismos de derechos humanos y otras familias afectadas, en demanda de justicia y memoria por sus desaparecidos.

Edel Osuna
Edel Osuna
