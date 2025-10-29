Proponen que gasolineras no cobren por usar los baños: iniciativa del Partido Verde

El diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) , presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de prohibir el cobro por el uso de baños en gasolineras y establecimientos abiertos al público.

El legislador argumentó que el uso de sanitarios es una necesidad básica, no un lujo, y que debe garantizarse un acceso libre, seguro e higiénico a todas las personas, sin condicionarlo al consumo de productos en el lugar.

"Cobrar por el uso del baño vulnera la dignidad y el derecho a la salud", afirmó Astudillo.

EL COBRO ES UN PROBLEMA SANITARIO

Actualmente, el 22 por ciento de las gasolineras en México cobra por usar sus sanitarios, lo que representa un problema sanitario, especialmente en zonas rurales o carreteras donde las opciones son limitadas.

La iniciativa del Partido Verde también propone que negar el acceso o mantener los baños en mal estado sea considerado una práctica abusiva, sujeta a sanciones por parte de las autoridades.

"El cobro por el uso de baños, la negativa de acceso o el mantenimiento deficiente de los mismos se considerarán prácticas abusivas sujetas a sanción", señala el documento presentado en el Congreso.

Con esta propuesta, el PVEM a través de sus legisladores busca garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios sanitarios dignos durante sus viajes o desplazamientos, especialmente en momentos de emergencia.