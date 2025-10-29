  • 24° C
Nacional / México

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo saber si ya llegó el pago de 5 mil 800 pesos?

Es importante que durante este 29 de octubre te mantengas en constante vigilancia del estatus de tu beca

Oct. 29, 2025
Jóvenes Escribiendo el Futuro es únicamente para estudiantes de educación superior en escuelas marcadas como prioritarias o con mayor vulnerabilidad social.


De esta forma, se busca impulsar la continuidad de estudios universitarios y/o técnicos de miles de jóvenes alrededor de todo el país, ya sea para solventar pagos de inscripción o en la compra de materiales.

Con anterioridad, Julio León, titular de la CNBBBJ, informó sobre la fecha única en que todas y todos los jóvenes inscritos recibirían su apoyo, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, perteneciente a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), otorga 5 mil 800 pesos a estudiantes de nivel superior en todo México.

DE ESTÁ MANERA TE PUEDES ASEGURAR DE HABER RECIBIDO TU APOYO

Consulta en la plataforma de las Becas Benito Juárez:

  • Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx.
  • Escribe los datos que se te solicitan.
  • Dirígete al apartado de ´Estado de Pago´.

Llama al Centro de Atención Telefónica:

  • Llama al 55 1162 0300 para solicitar información del estatus actualizado de tu beca.
  • Considera que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a las 21:00 horas, mientras que los sábados es de 8:00 a las 14:00 horas.

¿QUÉ HACER SI NO RECIBISTE TU BECA?

Es importante que durante este 29 de octubre te mantengas en constante vigilancia del estatus de tu beca, ya que, si no la recibes, hay que seguir un proceso para reportar tu situación:

Levanta un reporte en la Ventanilla Virtual:

  • Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx.
  •  Dirígete a la Ventanilla Virtual de Atención Ciudadana: En esta sección podrás levantar un reporte a través de formularios específicos para describir tu situación en particular.



  
  

Resuelve dudas en tu escuela:

  • Puedes acudir con las autoridades correspondientes en tu escuela para solucionar dudas respecto a la beca.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA BECA?



