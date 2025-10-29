Detienen en Portugal a Simón “N”, exfuncionario de Planeación Turística y prófugo desde 2021

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este miércoles 29 de octubre la detención de Simón “N”, exsubsecretario de Planeación Turística de México, quien era buscado por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, además de amenazas y daño en propiedad ajena doloso.

De acuerdo con el comunicado oficial, el exfuncionario contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes derivadas de procesos penales distintos, luego de que faltara a siete audiencias judiciales entre 2021 y 2025. Su detención se logró en Portugal, gracias a la colaboración de la Interpol, tras varios meses de búsqueda internacional.

El primer caso se remonta a diciembre de 2021, cuando las autoridades capitalinas lo acusaron de haber autorizado o participado en la construcción de un inmueble que violaba la normatividad ambiental federal.

En ese proceso, Simón “N” no acudió a las audiencias de imputación programadas en agosto de 2022 y agosto de 2025, lo que llevó a un juez a girar una orden de aprehensión en su contra. Aunque obtuvo un amparo en 2022, este perdió validez al reincidir en su inasistencia.

El segundo proceso judicial contra el exfuncionario inició en noviembre de 2021, cuando fue denunciado por amenazas y daño doloso en propiedad ajena.

En este expediente, acumuló cinco inasistencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Por ello, el 4 de agosto de ese año se emitió otra orden de captura que también permanecía activa.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención:

“Parece que sí fue detenido en Portugal y es de una ficha que puso un particular contra él hace tiempo en la Ciudad de México”, declaró.

La FGJCDMX informó que mantiene coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y con la Oficina Central Nacional de Interpol México para realizar los trámites judiciales y migratorios que garanticen el traslado de Simón “N” a territorio nacional.

El objetivo, señalaron, es asegurar su conducción a proceso y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.

La captura marca un nuevo paso en la cooperación internacional contra la impunidad de exfuncionarios acusados de corrupción y delitos ambientales en México.