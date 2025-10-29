  • 24° C
Gobierno de México logra acuerdo con productores de maíz tras bloqueos en carreteras de tres estados

El titular de la Sader confirmó que, tras la firma de la minuta, los líderes locales comenzaron a liberar los bloqueos carreteros en varios puntos

Oct. 29, 2025
El Gobierno de México alcanzó un acuerdo con los productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, tras varios días de bloqueos carreteros que exigían apoyo ante la caída de precios del grano.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, informó que el pacto se firmó durante la madrugada de este miércoles 29 de octubre, a las 2:00 horas, luego de intensas negociaciones con los liderazgos locales y los gobiernos estatales.

El secretario explicó que el conflicto surgió por un contexto global adverso: el aumento histórico en la disponibilidad de maíz, que alcanzó un stock récord de 1,300 millones de toneladas a nivel mundial, ha provocado una fuerte presión a la baja en los precios internacionales.

"México tendrá este año una cosecha muy alta, y eso, sumado al exceso de oferta global, ha golpeado los ingresos del campo mexicano", señaló Berdegué durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de octubre.

APOYO A PRODUCTORES DE MAÍZ Y PROGRAMA "COSECHANDO SOBERANÍAS"

Como resultado del acuerdo, se estableció un apoyo directo de 950 pesos por tonelada de maíz, financiado conjuntamente por la Federación y los gobiernos estatales: 800 pesos aportados por el Gobierno federal y 150 pesos por los estados.

Este beneficio será destinado a 90 mil productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, que representan el 98 por ciento de los agricultores del Bajío, y cubrirá hasta 200 toneladas por productor.

Berdegué anunció además la ampliación del programa "Cosechando Soberanías", que ofrecerá créditos con una tasa de interés del 8.5% anual, así como seguros agropecuarios que cubrirán pérdidas por sequías, inundaciones y plagas.

Otro de los compromisos es la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, una iniciativa instruida por Sheinbaum para fijar precios de referencia, establecer acuerdos directos entre productores e industria y dar transparencia a la cadena de comercialización.

"No podemos seguir en un país donde el agricultor siembra sin saber a qué precio venderá su cosecha", subrayó Berdegué.

La mandataria precisó que los apoyos serán directos, sin intermediarios, y recordó que las grandes empresas harineras ya habían aceptado comprar maíz a precios superiores al mercado internacional.

Además, adelantó que en 2026 se lanzará un nuevo programa para productores de maíz nativo, con el objetivo de preservar la biodiversidad y la riqueza cultural del país.

Finalmente, el titular de la Sader confirmó que, tras la firma de la minuta, los líderes locales comenzaron a liberar los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, dando fin a uno de los conflictos agrícolas más tensos de los últimos meses.

