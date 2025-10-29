¿Habrá puente por el Día de Muertos 2025? Esto dice la SEP y la Ley Federal del Trabajo

Con la llegada de noviembre, miles de familias mexicanas comienzan los preparativos para una de las celebraciones más queridas y coloridas del país: el Día de Muertos. En estos días, las familias del país se preparan para montar altares, visitar panteones y honrar a sus seres queridos que ya partieron.

Aunque esta tradición es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, no es un día festivo oficial en México, por lo que no habrá puente en 2025.

¿HABRÁ PUENTE POR EL DÍA DE MUERTOS 2025?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los días 1 y 2 de noviembre no están marcados como descanso obligatorio. Sin embargo, los estudiantes no tendrán clases el viernes 31 de octubre, debido a que se llevará a cabo la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Mientras los docentes participan en reuniones para revisar estrategias pedagógicas, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un día libre.

Este año, las celebraciones coinciden con el fin de semana: el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, caerá en sábado, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, en domingo. Algunas escuelas podrían organizar actividades alusivas dentro de sus horarios académicos, aunque eso dependerá de cada institución o grupo escolar.

En cuanto al ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el Día de Muertos como un feriado oficial, por lo que el lunes 3 de noviembre será un día laboral normal y se pagará de manera regular.

PUENTES DE NOVIEMBRE

El mes de noviembre sí contará con otros descansos oficiales. El lunes 17 de noviembre será día feriado en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, ya que la ley establece que se recorra al tercer lunes del mes.

Además, es probable que los estudiantes tengan un mega puente del 14 al 17 de noviembre, ya que el viernes 14 se realizará la jornada de registro de calificaciones en los planteles educativos.

Por último, el viernes 28 de noviembre también habrá suspensión de clases por sesión de Consejo Técnico Escolar, aunque este día no aplica para trabajadores en general.

De esta forma, aunque el Día de Muertos no genera puente laboral ni escolar prolongado, noviembre sí ofrecerá algunos descansos importantes, especialmente para la comunidad educativa.