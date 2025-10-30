Ex funcionaria de AMLO encargada de “Quién es quién en las mentiras” reaparece en la mañanera como periodista

La ex funcionaria Ana Elizabeth García Vilchis, conocida por encabezar la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” en las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció este jueves 30 de octubre en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahora como reportera del medio SDP Noticias.

Su presencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional generó sorpresa entre los asistentes, pues desde el fin del sexenio anterior no se tenía registro público de ella.

EX FUNCIONARIA DE AMLO REAPARECE EN LA MAÑANERA

Durante su intervención, Vilchis preguntó a la mandataria sobre los ataques de la oposición hacia la Cuarta Transformación y mencionó los recientes proyectos de comunicación de Sheinbaum: el documental “Los primeros 365 días: la transformación avanza” y el libro “Diario de una transición histórica”.

Al reconocerla, la presidenta Sheinbaum sonrió y comentó: “¡Liz, no te reconocí! Bienvenida, ahora de este lado…”, provocando risas entre los presentes.

“Presidenta, en ambos materiales usted expresa pensamientos profundos sobre el momento histórico que vive México. En ellos destaca una frase que quiero citar: ‘No hay nada más poderoso que la convicción política; es similar al amor’. ¿Cómo se traduce esa frase en su quehacer como presidenta hacia el pueblo de México?”, cuestionó Vilchis.

Asimismo, abordó lo que describió como una “campaña de la derecha” destinada a dividir a Sheinbaum y López Obrador, señalando que las conferencias matutinas representan “actos de libertad de expresión” y espacios para el debate público.

Su reaparición coincidió con el impulso de una nueva sección en las conferencias de la presidenta, llamada “El detector de mentiras”, operada por Infodemia, y que busca desmentir noticias falsas relacionadas con el gobierno federal, retomando el espíritu del segmento que Vilchis encabezó durante la administración anterior.

¿QUIÉN ES LIZ VILCHIS?

Originaria de Puebla, Ana Elizabeth García Vilchis estudió Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Antes de integrarse al equipo de comunicación del gobierno federal, trabajó durante una década como Coordinadora de Contenidos Web en La Jornada de Oriente.

También ha estado vinculada a Morena en Puebla y fue candidata suplente a diputada local en 2021. Está casada con René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla.

Su incursión en la administración pública comenzó en junio de 2021, cuando fue designada por López Obrador para encabezar “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, espacio dedicado a combatir la desinformación y a señalar notas inexactas publicadas en medios de comunicación y redes sociales.