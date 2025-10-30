  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Diputados se aumentan el sueldo; en 2026 ganarán 113 mil pesos más

En contraste aprobaron una reducción de 17 mil millones de pesos al INE y al TEPJF

Oct. 30, 2025
Las cifras finales se definirán durante la sesión de la Comisión de Presupuesto programada para el lunes 3 de noviembre.
Las cifras finales se definirán durante la sesión de la Comisión de Presupuesto programada para el lunes 3 de noviembre.

La Cámara de Diputados alista un incremento salarial del 9.5 por ciento para el próximo año, según el predictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Con este ajuste, cada legislador recibiría un ingreso anual neto de 1.3 millones de pesos, lo que representa 113 mil 739 pesos más que en 2024, cuando percibieron alrededor de 1.1 millones de pesos.

Del total de su remuneración, 383 mil pesos corresponderán a prestaciones como primas vacacionales, ahorros solidarios y aportaciones a la seguridad social, entre otros beneficios.

AFIRMAN QUE PRESUPUESTO DE PODER LEGISLATIVO NO AUMENTARÁ

Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, aclaró que el presupuesto total del Poder Legislativo no aumentará y que las cifras finales se definirán durante la sesión de la Comisión de Presupuesto programada para el lunes 3 de noviembre.

Aún no se ha precisado si habrá ajustes o reducciones posteriores en los salarios de los diputados.

imagen-cuerpo

QUITAN PRESUPUESTO AL INE Y AL TEPJF

Mientras los legisladores buscan un incremento en sus ingresos, el presupuesto del Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sufrirá un recorte de 17 mil millones de pesos.

De acuerdo con Monreal, esos recursos se reasignarán a los sectores de educación, infraestructura, medioambiente y cultura, en línea con las prioridades del gobierno federal.

Por su parte, el presupuesto del Ejecutivo Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no tendrá modificaciones y se mantiene en alrededor de 10.2 billones de pesos, enfocado en proyectos prioritarios y programas sociales.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Por qué la flor de cempasúchil solo se da en Día de Muertos
Nacional / México

Por qué la flor de cempasúchil solo se da en Día de Muertos

Octubre 30, 2025

En cada pétalo de esta flor nace una historia de amor, respeto y memoria

Sheinbaum confirma que FIFA no pagará impuestos por el Mundial 2026
Nacional / México

Sheinbaum confirma que FIFA no pagará impuestos por el Mundial 2026

Octubre 30, 2025

Estos beneficios fiscales derivan de un contrato firmado en 2015 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto

Aprovechó que dormía en la misma cama de la hija pequeña de su pareja para abusarla
Nacional / México

Aprovechó que dormía en la misma cama de la hija pequeña de su pareja para abusarla

Octubre 30, 2025

Al ver que la mujer no se encontraba en el hogar, agredió sexualmente a la menor de edad; sin embargo, ya “le echaron el guante”