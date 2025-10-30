  • 24° C
Nacional / México

Aprovechó que dormía en la misma cama de la hija pequeña de su pareja para abusarla

Al ver que la mujer no se encontraba en el hogar, agredió sexualmente a la menor de edad; sin embargo, ya "le echaron el guante"

Oct. 30, 2025
Por espacio de varios meses, que iniciaron en 2022, un tipo abusó sexualmente de la hija de su pareja sentimental, a quien cuidaba cuando la madre se encontraba fuera del domicilio.

El presunto agresor de la menor fue identificado como Hugo Enrique "N", quien de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) abusaba de la menor hasta que la niña misma lo denunció.

De acuerdo con la información, la acción depravada de Hugo Enrique la efectuaba dentro de una finca ubicada en Barrio de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, donde, por presuntos problemas económicos, el tipo dormía en la misma cama que su víctima.

Esa situación llevó al sujeto a abusar sexualmente de la menor, calvario que se prolongó por espacio de meses, hasta que su víctima habló.

Los hechos fueron denunciados y la Fiscalía jalisciense de inmediato inició una averiguación, que dio como resultado la aprehensión del presunto agresor sexual.

Los delitos que la autoridad le está imputando al sujeto son corrupción de menores y abuso sexual infantil, y en la primera audiencia, el órgano de control le vinculó a proceso.

Finalmente, a Hugo Enrique se le dictó, como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa por seis meses, hasta que se dicte sentencia.

Edel Osuna
