  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Buscan a seis menores desaparecidos en Jalisco; no descartan reclutamiento del narco

Las edades de los adolescentes fluctúan entre los 13 y 17 años, las mismas de los rescatados en altamar en las costas de Sinaloa

Oct. 30, 2025
Buscan a seis menores desaparecidos en Jalisco; no descartan reclutamiento del narco

La desaparición de menores se está convirtiendo en un problema que está alcanzando proporciones insospechadas, prendiendo focos rojos y que las autoridades estén alerta, tal como el rescate de 28 personas, 27 de ellas menores cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años, quienes fueron ubicados por efectivos de la Secretaría de Marina en una embarcación en altamar frente a las costas de Sinaloa.

Ahora bien, la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) informó la búsqueda de seis adolescentes, cuyas edades son las mismas de los menores encontrados en el Golfo de California.

Los adolescentes reportados son: José Guadalupe Saucedo Muñoz (14 años) y Carlos Isay Rodríguez Aréchiga (17 años), a quienes se les vio por última vez el 11 de octubre en el fraccionamiento La Fortuna.

imagen-cuerpo

Además, fue reportado como desaparecido Ignacio Maciel Méndez, a quien se le perdió la pista en ese mismo lugar el 26 de septiembre.

Yahel Antonio Rivera Ruiz (14 años) y José Antonio Hernández Luna (15 años) fueron reportados como desaparecidos el 19 de octubre en Concepción del Valle; así como Jonathan Alberto Oliva Hernández (13 años), quien el 13 de octubre fue visto por última vez en Valle de Tejeda.

De acuerdo con la autoridad, las carpetas de investigación están abiertas y sus reportes de desaparición fueron informados entre septiembre y octubre de 2026.

imagen-cuerpo

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal de desaparecidos, indicó que las indagatorias son en casos distintos, que presuntamente no están relacionados.

Además, explicó que las circunstancias de desaparición son diferentes, y a la fecha no existe conexión entre los casos, por lo que “continuaremos trabajando en ello”.

Hasta el momento, añadió, no existe evidencia de que se trate de reclutamiento por parte del crimen organizado, pero es una línea de investigación que no ha sido descartada.

Finalmente, señaló que la Fiscalía, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizan operativos para localizarlos.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
“Cae” el presunto asesino de los cantantes colombianos encontrados en el Estado de México
Nacional / México

“Cae” el presunto asesino de los cantantes colombianos encontrados en el Estado de México

Octubre 30, 2025

“El Comandante”, quien se hacía pasar por agente del gobierno, presuntamente organizó el crimen que apagó la vida de BJ-King y DJ Regio Clown

Llegan a Topolobampo los menores que fueron rescatados de altamar en Sinaloa
Nacional / México

Llegan a Topolobampo los menores que fueron rescatados de altamar en Sinaloa

Octubre 30, 2025

Los adolescentes fueron recibidos por las autoridades, quienes se encargaron de revisar su estado de salud y de resguardo

Médicos del Hospital Infantil de México denuncian desabasto de insumos
Nacional / México

Médicos del Hospital Infantil de México denuncian desabasto de insumos

Octubre 30, 2025

Los cirujanos señalaron que desde hace meses no cuentan con servicios de endoscopia, lo que ha generado una lista de espera creciente de niñas y niños