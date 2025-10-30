Buscan a seis menores desaparecidos en Jalisco; no descartan reclutamiento del narco

La desaparición de menores se está convirtiendo en un problema que está alcanzando proporciones insospechadas, prendiendo focos rojos y que las autoridades estén alerta, tal como el rescate de 28 personas, 27 de ellas menores cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años, quienes fueron ubicados por efectivos de la Secretaría de Marina en una embarcación en altamar frente a las costas de Sinaloa.

Ahora bien, la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) informó la búsqueda de seis adolescentes, cuyas edades son las mismas de los menores encontrados en el Golfo de California.

Los adolescentes reportados son: José Guadalupe Saucedo Muñoz (14 años) y Carlos Isay Rodríguez Aréchiga (17 años), a quienes se les vio por última vez el 11 de octubre en el fraccionamiento La Fortuna.

Además, fue reportado como desaparecido Ignacio Maciel Méndez, a quien se le perdió la pista en ese mismo lugar el 26 de septiembre.

Yahel Antonio Rivera Ruiz (14 años) y José Antonio Hernández Luna (15 años) fueron reportados como desaparecidos el 19 de octubre en Concepción del Valle; así como Jonathan Alberto Oliva Hernández (13 años), quien el 13 de octubre fue visto por última vez en Valle de Tejeda.

De acuerdo con la autoridad, las carpetas de investigación están abiertas y sus reportes de desaparición fueron informados entre septiembre y octubre de 2026.

Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal de desaparecidos, indicó que las indagatorias son en casos distintos, que presuntamente no están relacionados.

Además, explicó que las circunstancias de desaparición son diferentes, y a la fecha no existe conexión entre los casos, por lo que “continuaremos trabajando en ello”.

Hasta el momento, añadió, no existe evidencia de que se trate de reclutamiento por parte del crimen organizado, pero es una línea de investigación que no ha sido descartada.

Finalmente, señaló que la Fiscalía, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizan operativos para localizarlos.