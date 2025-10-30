  • 24° C
Nacional / México

Llegan a Topolobampo los menores que fueron rescatados de altamar en Sinaloa

Los adolescentes fueron recibidos por las autoridades, quienes se encargaron de revisar su estado de salud y de resguardo

Oct. 30, 2025

La mañana de este jueves 30 de octubre, efectivos de la Secretaría de Marina (Marina) rescataron a 28 personas frente a las costas de Sinaloa, 27 de los cuales son menores de edad y una mujer de 18 años; el operativo fue efectuado en el Golfo de California, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años y viajaban en una embarcación, provenían de la frontera de Chiapas e iban con destino a La Paz, Baja California, donde iban con una oferta de empleo.

MENORES RESCATADOS LLEGAN A TOPOLOBAMPO

Por otra parte, se informó que esta tarde, los menores llegaron al puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, a bordo de un ferri, donde quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte.

Los menores llegaron todos con su respectivo equipaje, y a su llegada recibieron atención médica para determinar su estado de salud y sicológica. Se determinó que su condición era óptima.

Además, se les brindó alimentación y agua, además del apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), se les brinda protección integral en lo que se define su situación legal.

Hasta el momento, las autoridades desconocen nacionalidades y punto de partida del grupo de menores, o si eran transportados por alguna organización delictiva dedicada a la trata de personas, así como si hubo detenidos, por lo que se trabaja para despejar todas estas interrogantes.

Edel Osuna
