Encuentran a Inés Gómez Mont y revelan el lujoso refugio donde vivía mientras era prófuga de la justicia

El caso de Inés Gómez Mont vuelve a dar de qué hablar tras revelarse el lugar donde la conductora mexicana se ocultaba desde hace más de cuatro años. La también presentadora, prófuga junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, habría sido localizada en una impresionante mansión en Florida, Estados Unidos, donde finalmente fue detenida por autoridades migratorias.

LA CAÍDA DE UNA DE LAS CONDUCTORAS MÁS POPULARES DE MÉXICO

En su momento, Inés Gómez Mont fue una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando ella y su esposo comenzaron a ser investigados por delitos como lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.

Las autoridades detectaron contratos millonarios y una red de empresas fantasma a su nombre, lo que llevó a que en 2021 se girara una orden de aprehensión en su contra. Desde entonces, Gómez Mont desapareció del ojo público, mientras la Interpol emitía una ficha roja para su localización internacional.

Después de años sin rastro de ellos, el pasado 27 de octubre las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a Víctor Manuel Álvarez Puga en Florida. Aunque su captura no fue por los cargos criminales que enfrenta en México, sino por irregularidades migratorias, el hecho permitió descubrir el paradero de Inés Gómez Mont.

Durante el operativo del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), la conductora también se encontraba en el lugar, lo que permitió confirmar que no se escondía en Guatemala ni en alguna isla del Caribe, como se había especulado, sino en su lujosa residencia estadounidense.

@pie.de.nota EXCLUSIVA: Así era la lujosa residencia donde vivían los Gómez Mont. A la conductora la salvaron sus hijos de ser arrestada. ? sonido original - Pie De Nota

ASÍ ES LA MANSIÓN DONDE SE REFUGIABA INÉS GÓMEZ MONT

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del inmueble donde vivía la pareja. La mansión cuenta con varias habitaciones, cine privado, alberca, amplias zonas verdes y un diseño de lujo. De hecho, las fotografías datan de entre 2017 y 2019, cuando la propiedad estaba en venta, y se estima que está valuada en varios millones de dólares.

Según reportes, Álvarez Puga fue detenido mientras salía de la residencia conduciendo un Bentley con un valor aproximado de 300 mil dólares (más de cinco millones de pesos).

¿POR QUÉ INÉS GÓMEZ MONT NO FUE ENCARCELADA?

Aunque la conductora fue detenida junto a su esposo durante el operativo, no fue trasladada a prisión. De acuerdo con información publicada por La Crónica, las autoridades decidieron dejarla en libertad provisional debido a que es madre de seis hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Si ambos padres fueran procesados al mismo tiempo, los menores quedarían bajo la custodia del Estado.

Por ahora, se desconoce si México solicitará formalmente su extradición, pero la reaparición de Gómez Mont podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos más mediáticos de los últimos años.