Tráiler choca contra patrullas de la Guardia Nacional en la autopista Mazatlán–Culiacán

Un fuerte accidente se registró la mañana de este jueves en la Maxipista Mazatlán–Culiacán, en el estado de Sinaloa, donde un tráiler de carga y al menos dos unidades pertenecientes a la Guardia Nacional se vieron involucrados en un choque múltiple que provocó el cierre parcial de la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 29, sobre el carril que va de norte a sur, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio, elementos de la misma Guardia Nacional y personal de rescate, quienes continúan en el lugar atendiendo la emergencia.

Aunque las causas exactas del accidente aún no han sido confirmadas, las autoridades informaron que los daños materiales fueron considerables debido al impacto entre las unidades, lo que generó un incendio en el lugar.

VIDEO DE APARATOSO ACCIDENTE

Reportan accidente fuerte entre varias unidades, dos de ia Guardia Nacional. Ocurrió en el kilómetro 29 de la autopista Mazatlán Culiacan, cerca de mármol, hubo tres lesionados

En imágenes difundidas en redes sociales se observa una de las patrullas seriamente dañada, mientras que el tráiler quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, obstaculizando parcialmente el tránsito.

Hasta el momento, se reporta que al menos dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica. Su estado de salud no ha sido detallado, pero se informó que permanecen bajo observación de personal especializado.

¡Hay una patrulla calcinada! Se registra fuerte accidente e incendio tras accidente entre un tráiler doble remolque y patrullas de la Guardia Nacional sobre la autopista Mazatlán-Culiacán.

La Guardia Nacional, a través de su División de Caminos, exhortó a los conductores que circulan por la zona a extremar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se concluyen las labores de limpieza y retiro de las unidades siniestradas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con mayores detalles sobre la mecánica del accidente y el estatus de los lesionados. Mientras tanto, el tránsito en el tramo afectado continúa parcialmente cerrado, generando retrasos en la circulación rumbo a Culiacán.