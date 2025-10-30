"Cae" el presunto asesino de los cantantes colombianos encontrados en el Estado de México

El 17 de septiembre, los cuerpos de los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown fueron encontrados en el Estado de México, quienes desaparecieron luego de abordar un taxi en Polanco, en la Ciudad de México, el presunto organizador del crimen fue capturado.

De acuerdo con la información, proporcionada por el periodista de la nota roja, Carlos Jiménez, y compartida en su cuenta de X (antes Twitter), el presunto responsable ya fue detenido: Cristopher "N", alias "El Comandante", a quien uno de los fallecidos se refirió en una conversación de WhatsApp.

El sujeto, con el que los colombianos harían negocios, se hacía pasar por gente de gobierno y fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX).

El tipo fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía, donde se le determinará su situación legal.

CAYÓ el COMANDANTE; ORGANIZÓ el ASESINATO de

BJ-KING y DJ REGIO CLOWN

Es Cristopher Camacho, el tipo q se hacía pasar como "gente d gobierno"

Los colombianos iban a verlo para hacer negocios... y acabaron muertos.

Agentes de @FiscaliaEdomex ya lo detuvieron.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/HPa2d0g5RM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 30, 2025

LA DESAPARICIÓN DE LOS ARTISTAS

Como se recordará, los artistas B-King y DJ Regio Clown tuvieron una presentación en la Ciudad de México, con motivo de las Fiestas Patrias; sin embargo, días después desaparecieron tras salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México.

De inmediato se inició la búsqueda, y a los días sus cadáveres, con señales de violencia, fueron encontrados en el municipio de Cocotitlán del Estado de México.