VIDEO | Hacen fiesta con alcohol y mujeres en penal de Puebla

En redes sociales se difundieron videos que muestran una supuesta fiesta dentro del penal de San Miguel, en Puebla, donde presuntos internos conviven con mujeres, beben alcohol y disfrutan de celdas equipadas con artículos de lujo.

En una de las grabaciones, colocada sobre varias latas de cerveza en lo que parece ser el comedor del reclusorio, se observa una hoja con un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Si no tiene dinero para apoyar a Poza Rica, pídale prestado a Marcos Pavón y al Jaguar, los dueños del penal de San Miguel en Puebla. Ellos con las extorsiones y venta de droga le prestan sin problema", señala el texto, fechado el 28 de octubre de 2025.

Las imágenes muestran a dos hombres, presuntamente Pavón y el Jaguar, bailando y bebiendo junto a dos mujeres.

En otro video, un interno graba con su celular lo que sería una celda de lujo con minirefrigerador, baño privado, smartwatch y varios teléfonos móviles cargando.

Filtran videos de presunta fiesta y celdas de lujo en penal de Puebla



Circulan grabaciones donde se observan mujeres, alcohol y artículos de lujo dentro del penal de San Miguel. La SSP estatal investiga y advirtió sanciones a los responsables. #Puebla #Seguridad pic.twitter.com/5EZO4yFBAp — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) October 31, 2025

HABRÁ CERO TOLERANCIA, AFIRMA SSPP

Tras la difusión de los materiales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPP) informó que abrió una investigación interna para determinar cómo se grabaron las imágenes y quiénes participaron.

La dependencia subrayó que mantiene una política de "cero tolerancia frente a conductas que vulneren la normatividad penitenciaria o los procesos de reinserción social" y advirtió que habrá sanciones administrativas y penales tanto para custodios como para los reclusos involucrados.

El titular de la SSPP, Francisco Sánchez González, declaró que se verificará la autenticidad de los videos y reconoció que el sistema penitenciario "es uno de los temas más álgidos" por los intereses y recursos que circulan en su entorno.

Cabe recordar que Jorge Ortiz Delgadillo, exsecretario del Ayuntamiento de Veracruz, asumió la dirección del penal de San Miguel en septiembre.

Desde su llegada, dos internos han muerto en circunstancias poco claras, ambos reportados inicialmente como fallecimientos por infarto, aunque uno presentaba golpes, lo que mantiene abiertas investigaciones adicionales.