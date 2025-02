Sheinbaum asume que el SAT incrementó la recaudación fiscal

Antonio Martínez participó en la conferencia de prensa de la presidenta, donde presentó la recaudación del año pasado

Por: Brayam Chávez

Este viernes, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Antonio Martínez, Director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó los resultados de la recaudación del mes de enero y el acumulado correspondiente al día de ayer, jueves 20 de febrero.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL?

Martínez rememoró que la Ley de Ingresos de la Federación de ese año alcanzó los 4 billones 942 mil 30 millones de pesos en ese año. "Esto fue lo que se aprobó en el Congreso en su momento, en el 2023, y es la Ley de Ingresos del 2024".

Afirmó que lo observado en el pasado año fue de 4 billones 954 mil 682 millones de pesos, lo que significa que se alcanzó el objetivo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación y se excedió con 16 mil millones de pesos más.

No olvidó que lo que el Congreso aprobó en noviembre pasado para el año 2025 asciende a 5 billones 297 mil 813 millones de pesos, lo que representa un aumento del 3.2 por ciento, y en términos nominales, un incremento de 350 mil millones.

Afirmó que los ingresos fiscales son los impuestos sobre la renta, el IVA y el IEPS; en cambio, los no fiscales son principalmente el Derecho Petrolero del Bienestar.

En total, la recaudación de enero alcanzó los 576 mil 373 millones, lo que representa un incremento de 66 mil millones en relación con el año anterior, un 9 por ciento real.

Se mostró una gráfica en la que se ve la recaudación del mes de enero de 2019 a 2025. "Esto es la recaudación, y aquí está el crecimiento, tanto en términos nominales como en reales. Después de la pandemia, del 2023 al 2025 hemos tenido un crecimiento sostenido, cerrando en 5.1 por ciento, en términos reales, más que el año pasado, y de 2019 a 2025 se han recaudado en enero casi 200 mil millones de pesos más".

Entre enero y febrero de este año, los ingresos totales ascendieron a 965 mil 591 millones de pesos. Esto, en comparación con el mismo día del año anterior (20 de febrero), representa un incremento de 120 mil millones de pesos y, en términos reales, un 10.3 por ciento.

"Hasta el momento, al día de ayer, el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación de enero y febrero es de 94.3 por ciento; todavía queda una semana, la semana que entra, que todos los días estamos recaudando y cada minuto cuenta hasta el viernes 28 de febrero de la semana que entra. El cumplimiento será mayor al 100 por ciento", expuso el director del SAT.

UN BUEN RESULTADO

Frente a esto, Claudia Sheinbaum expresó que esos hallazgos indicaban que el régimen de corrupción y privilegios había concluido.

"Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien, para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo mundo cumplimos con la ley, pues entonces se tienen buenos resultados. Agradecer a todas y a todos este pago puntual de sus impuestos; es muy importante, nos permite cumplir con todos los compromisos y agradecerle al SAT, también a Antonio, el buen trabajo que desempeña, el trabajo honesto", concluyó la presidenta Sheinbaum.